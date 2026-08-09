Malatya'da Türkiye Kültür Yolu Festivali Başladı - Son Dakika
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Malatya'da Türkiye Kültür Yolu Festivali Başladı

Malatya\'da Türkiye Kültür Yolu Festivali Başladı
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Kültür Yolu Festivali, el sanatları ve kültürel etkinliklerle Malatya'da 9 gün sürecek.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Malatya durağı, geleneksel el sanatları, kültürel miras ve yaratıcı üretim kültürünü öne çıkaran etkinliklerle başladı. Dokuz gün sürecek festivalin ilk gününde söyleşilerden atölyelere, fotoğraf etkinliklerinden çocuk programlarına kadar farklı yaş gruplarına yönelik etkinlikler düzenlendi.

Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Yaşayan Miras Söyleşisi: Yaygın Kültürel Eğitimlerde Oya Sanatı" programında, Anadolu'nun köklü el sanatlarından iğne oyasının kültürel mirastaki yeri ele alındı. Programda, motiflerin taşıdığı sembolik anlamlar, doğal malzemelerin kullanımı ve usta-çırak geleneği üzerinden oya sanatının kuşaktan kuşağa aktarılan bilgi birikimi katılımcılarla paylaşıldı.

Malatya 100. Yıl İl Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen "Şönil Çiçek Atölyem: Bük, Şekillendir, Tasarla" etkinliğinde katılımcılar, renkli şönilleri şekillendirerek dekoratif çiçek tasarımları hazırladı. Aynı merkezde düzenlenen "Tezhip Sanatıyla Kitap Ayracı Yapımı" atölyesinde ise klasik tezhip motifleri ile renklendirme teknikleri uygulamalı olarak tanıtıldı. Katılımcılar, öğrendikleri tekniklerle kendi kitap ayraçlarını tasarladı.

GELENEKSEL ÜRETİM TEKNİKLERİ TANITILDI

Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Ahşap İşleri Atölyesi'nde geleneksel Türk deri sanatının Orta Asya'dan Osmanlı'ya uzanan gelişimi, debbağlık geleneği ve cilt sanatındaki yeri anlatıldı.

Bez Bebek Yapımı Atölyesi'nde Anadolu'nun farklı bölgelerinde kuşaktan kuşağa aktarılan bez bebek geleneği tanıtıldı.

"Motiflerde Malatya, Dokusunda Kültür" atölyesinde ise Malatya ile Kahramanmaraş'ın ortak kültürel mirası; halı ve kilim motifleri, dokuma, ahşap baskı, tezhip ve nakış sanatı aracılığıyla ziyaretçilere aktarıldı.

MALATYA FOTOĞRAFÇILARIN KADRAJINA GİRDİ

Festivalin ilk gününde Sanat Sokağı Sanat Merkezi önünde FotoMaraton Malatya etkinliği de gerçekleştirildi. Amatör ve profesyonel fotoğrafçılar, festival kapsamında belirlenen temalar doğrultusunda Malatya'nın tarihi yapılarını, kültürel mekanlarını ve günlük yaşamını fotoğrafladı. Katılımcıların çektiği karelerle kentin görsel hafızasına katkı sunulması amaçlandı.

Aynı yerde gerçekleştirilen FotoMaraton Çocuk etkinliğinde ise çocuklar, aileleri ve deneyimli fotoğrafçılar eşliğinde şehri keşfetti. Çocuklar objektiflerine yansıttıkları karelerle fotoğrafın anlatım gücünü deneyimlerken, yaşadıkları kenti farklı bir gözle görme fırsatı buldu.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Malatya etkinlikleri dokuz gün boyunca farklı noktalarda düzenlenecek kültür, sanat ve çocuk programlarıyla devam edecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Malatya'da Türkiye Kültür Yolu Festivali Başladı - Son Dakika

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