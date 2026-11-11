Malatya'da ücret iddiasıyla çatıya çıkan 16 taşeron işçi ikna edilerek indirildi - Son Dakika
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Malatya'da ücret iddiasıyla çatıya çıkan 16 taşeron işçi ikna edilerek indirildi

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Malatya\'da ücret iddiasıyla çatıya çıkan 16 taşeron işçi ikna edilerek indirildi
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Malatya\'da ücret iddiasıyla çatıya çıkan 16 taşeron işçi ikna edilerek indirildi
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Malatya'da Emlak Konut tarafından yaptırılan konutların inşaatında taşeron çalışan 16 işçi, 3 aydır ücretlerini alamadıkları iddiasıyla çatıya çıktı. Polis ve itfaiye ekiplerinin ikna çalışmasıyla eylem sonlandırıldı, işçiler indirilerek ifadeleri için polis merkezine götürüldü.

Haber-Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) - Malatya'da, Emlak Konut tarafından yaptırılan konutların inşaatında taşeron olarak çalışan 16 işçi, ücretlerinin ödenmediği iddiasıyla eylem yapmak için çalıştıkları binanın çatısına çıktı.

Malatya yeni çarşı inşaatında 3 aydır ücretlerini alamadıklarını ileri süren işçiler, alacaklarının ödenmesini talep ederek çalıştıkları binanın çatısına çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çevrede toplanan kalabalık gelişmeleri takip ederken, polis ekipleri işçilerle iletişime geçerek ikna çalışması başlattı. Eylem sırasında Akpınar girişinde araç trafiği her iki yönde geçici olarak durduruldu.

Uzun süren görüşmelerin ardından ikna edilen işçiler, eylemi sonlandırarak binadan indirildi. İşçiler, ifadelerinin alınması için polis merkezine götürüldü.

Deprem sonrası yeniden inşa çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğü Malatya'da, daha önce de alacaklarının ödenmediğini öne süren işçiler benzer eylemler yapmıştı.

Kaynak: ANKA
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