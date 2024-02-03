Malatya\'da Yabancı Gazeteciler Deprem Çalışmalarını İnceledi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın koordinesi ile 11 ülkeden 34 yabancı gazeteci Malatya'ya gelerek deprem sonrası yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Gazetecileri ağırlayan Vali Ersin Yazıcı, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.
6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü yaklaşırken Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın organizesi ile birçok ülkeden yabancı mensupları deprem bölgesine geldi. Malatya'ya da 11 ülkeden 34 yabancı basın mensubu gelerek deprem çalışmalarını yerinde inceledi.
Basın mensuplarını 100. Yıl Millet Kütüphanesi'nde ağırlayan Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Malatya'da bin 237 kişinin vefat ettiğini 6 bin 444 kişinin ise yaralandığını söyledi. Depremlerde 6 bin 643 binanın yıkıldığını da aktaran Yazıcı, 35 bin 907 binanın ağır hasar, 2 bin 525 binanın ise orta hasarlı olduğunu ifade eden Yazıcı, "2 Şubat tarihi itibariyle yıkılan bina sayısı 28 bin 980'dir. Yargı sürecindeki bina sayısı 3 bin 492. Malatya merkezde yıkımların yüzde 98'i tamamlandı, İl geneli yıkımların ise yüzde 85,27'si tamamlandı" dedi.
Yazıcı, kamu kurumlarındaki son durum ile kent merkezindeki çarşı projesinde de bahsederek 2 yıl içerisinde çarşının ayağa kaldırılacağını belirtti. 14 bin 300 adet TOKİ konutunun ihalesinin yapıldığını ve şuanda inşaatların devam ettiğini kaydeden Vali Yazıcı, "Battalgazi Yeşilyurt, Doğanşehir ve Akçadağ ilçelerinde konutların yapımı sürüyor. Bugün itibariye 5 binin üzerinde TOKİ konutu hazır bine yakında kırsal konut hazır" ifadelerine yer verdi.
Vali Yazıcı, burada yabancı basın kuruluşlarından gelen soruları da yanıtladı. Sunum toplantısının ardından basın mensupları Yeşilyurt ilçesinde bulunan İkizce Deprem Konutlarında yapımı tamamlanan konutları yerinde gördü.
Malatya'daki çalışmaları yerinde gören İtalyan Gazeteci Guiseppe Di Donna, asrın felaketi sonrası bölgeye geldiğini hatırlatarak, "Bu deprem çok büyük felaketti. Geniş bir alanı kapladı, hava çok soğuktu, şartlar zordu. İnsanların gösterdiği tepki çok güçlüydü. Bir yıl sonra baya bir gelişme gördük. Malatya'da çadırda da kimse kalmadı" dedi.
İspanyol medyası için çalışan gazetecilerden Jan Marot da, "Türk insanının konutları yetiştirmek için çaba sarf ettiğini görmek güzel. Mühendis beye sorduğumuzda bütün işçilerin Türk olduğundan bahsetmişti. Bu da beni çok etkiledi. Dolayısıyla bu zamanda küresel ölçekte böyle bir örneğe rastlamak gayet zor. İnsanlar ailelerini, çocuklarını, arkadaşlarını deprem sebebiyle kaybettiği için bu evlerde yaşayacak olmaları gayet iyi geliyor kulağa. Çok modern görünümlü evler. Biz örnek daireyi de inceleme fırsatı bulduk ve çok etkilendik" diye konuştu. - MALATYA
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Son Dakika › Yerel › Malatya'da Yabancı Gazeteciler Deprem Çalışmalarını İnceledi - Son Dakika
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