Yeşilyurt'ta Su Tahliye Borusuna Sıkışan Yavru Kedi Kurtarıldı - Son Dakika
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Yeşilyurt'ta Su Tahliye Borusuna Sıkışan Yavru Kedi Kurtarıldı

15.06.2026 15:50  Güncelleme: 17:25
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde su tahliye borusuna sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. Beton kırılıp boru kesilerek çıkarılan kediye süt ve mama verildi.

(MALATYA) - Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yer altından gelen sesler üzerine yapılan çalışmada, su tahliye borusuna sıkıştığı belirlenen yavru kedi, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren operasyonuyla kurtarıldı.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Cafana Mahallesi'nde bir evin bahçesinden gelen kedi seslerini duyan ev sakinleri, sesin yer altından geldiğini fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

BETON KIRILDI, BORU KESİLDİ

İtfaiye ekipleri, yaptıkları incelemede yavru kedinin bulunduğu noktayı tespit etti. Kedinin su tahliye borusunun içerisinde mahsur kaldığını belirleyen ekipler, yavruya ulaşmak için önce beton zemini hilti yardımıyla kırdı. Ardından borunun bir bölümü kesilerek yavru kedi sıkıştığı yerden sağ olarak çıkarıldı.

Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından kurtarılan yavru kediye süt ve mama verildi. Yavru kedinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Yeşilyurt, 3. Sayfa, Malatya, İtfaiye, Çevre, Yaşam, Yerel, kedi, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yeşilyurt'ta Su Tahliye Borusuna Sıkışan Yavru Kedi Kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yeşilyurt'ta Su Tahliye Borusuna Sıkışan Yavru Kedi Kurtarıldı - Son Dakika
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