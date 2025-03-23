Malatya'da Zirai Don Kayısıları Vurdu

Malatya'da zirai don kayısıya zarar verdi

MALATYA - Malatya'nın bazı bölgelerinde etkili olan don, kayısıda zarara neden oldu.

Dünyadaki kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin karşılandığı Malatya'da yaşanan don kayısıya zarar verdi. Son iki gün yaşanan zirai don nedeniyle özellikle Akçadağ, Darende, Doğanşehir ve Hekimhan ilçelerinde meyve ağaçları zarar gördü. Daha önce yaşanmamış bir durum yaşadıklarını kaydeden kayısı üreticisi Cahit Zafer Leventoğlu, rakımın yüksek olduğu bölgelerde ürünlerin zarar gördüğünü söyledi. Leventoğlu, bahçeleri zarar gören üreticilerin mutlaka hasar tespiti talebinde bulunmaları gerektiğini belirterek, kayısıda net tablonun önümüzdeki günlerde netleşmesini beklediklerini kaydetti.