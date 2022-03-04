Malatya'daki okullarda deprem tatbikatı yapıldı - Son Dakika
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Malatya'daki okullarda deprem tatbikatı yapıldı

04.03.2022 15:36
Malatya'daki okullarda deprem tatbikatı yapıldı

1-7 Mart Deprem Haftası münasebetiyle Malatya'da bütün okullarda Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı yapıldı.

1-7 Mart Deprem Haftası münasebetiyle Malatya'da bütün okullarda Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı yapıldı.

Bostanbaşı İlkokulunda düzenlenen tatbikata, Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Kaymakamı Osman Uğurlu, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, AFAD Müdürü Mustafa Türker, Sağlık, İtfaiye, Emniyet, AFAD, UMKE görevlileri, Sivil Toplum Kuruluşları, gönüllüler ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Öğrencilere deprem anında ve deprem sonrası tahliye sırasında ne yapılması gerektiğinin uygulamalı olarak gösterildiği "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatında" senaryo gereği depremin meydana gelmesinin ardından öğrenciler düzenli ve seri bir şekilde öğretmenleri tarafından okul bahçesinde güvenli bölgeye tahliye edildi. Olay yerine intikal eden emniyet personeli çevre emniyetini alırken, UMKE, AFAD görevlileri ve STK gönüllüleri enkaz altında kalan öğrenciler için kurtarma çalışması yaptılar. Enkaz altından çıkarılan yaralı öğrencilere okul bahçesinde hazır bulunan sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalelerinin yapılmasının ardından ambulans ile en yakın hastaneye sevk edildiler. Okulun üçüncü katında kapı sıkışması sebebiyle sınıf içerisinde mahsur kalan öğrencileri ise Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Bakanlığının otomatik merdiven aracı ile müdahale edilerek hızlı bir şekilde tahliye edildi. Tatbikat sonunda Türk Kızılay görevlileri tarafından tatbikata katılan öğrencilere meyve suyu ve kek dağıtımı yapıldı.

Tatbikatı izleyen Vali Aydın Baruş yaptığı açıklamada, " Bizim ilimizde 821 okul binamızda Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda özel okullarımızda dahil yaklaşık 170 bin öğrencimizin, öğretmenlerimizin katıldığı bir tatbikat bu. Burada amaç çocuklarımızın deprem konusunda, afet konusundaki bilincini arttırmak. Afet sırasında karşılaşabilecekleri olayları onlara birebir yaşatmak ve bu olaylar sırasında alınması gereken tedbirler konusunda onların dikkatini çekmek. Şu anda Bostanbaşı İlkokulumuzun önündeyiz. Bu okulda yaklaşık 1100 öğrenci tam gün eğitim görüyor. Böyle büyük okulların belli bir nizam içerisinde, düzen içerisinde deprem sırasında boşaltılması çok önemli. Yine deprem sırasında yaralanan öğrencilerimiz olursa onlara müdahale edilmesi ki şu an burada da temsilen yaralı öğrencilerimize müdahale edildi. Gerek İtfaiye, gerek AFAD ekipleri, gerek UMKE ekipleri, gerekse sağlık ekiplerimiz tarafından gerekli sağlık müdahaleleri yapıldı" ifadelerini kullandı.

Geçen yıl afetlerde eğitim yılı olduğunu hatırlatan Baruş, " İlimizde de eğitim kapsamında yaklaşık 700 bin civarında kişiye ulaşıldı. Geçen yıl verilen teorik bilgilerin bu yıl tatbikata geçirilmesi yani birebir yaşatılması amaçlandı. Yine Üniversitelerimizde ve Organize Sanayi Bölgemizde faaliyet gösteren fabrikalarda da bu tatbikatlar tekrarlanacak. İfade ettiğim gibi burada amaç vatandaşlarımızın, öğrencilerimizin, çocuklarımızın, gençlerimizin afet ve deprem konusundaki duyarlılığını arttırmak ve bu eğitimler sayesinde de herhangi bir afet yaşandığında alabileceğimiz tedbirleri şimdiden planlamaktır" dedi. - MALATYA

Malatya'daki okullarda deprem tatbikatı yapıldı
Malatya'daki okullarda deprem tatbikatı yapıldı
Malatya'daki okullarda deprem tatbikatı yapıldı
Malatya'daki okullarda deprem tatbikatı yapıldı
Malatya'daki okullarda deprem tatbikatı yapıldı

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İtfaiye, Malatya, Deprem, Okul, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Malatya'daki okullarda deprem tatbikatı yapıldı - Son Dakika


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