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Malatya Emniyet Müdürlüğü Tiyatro Ekibi Beğeni Topladı - Son Dakika
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Malatya Emniyet Müdürlüğü Tiyatro Ekibi Beğeni Topladı

Malatya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan tiyatro ekibi, 'Kırmızı Başlıklı Kız' oyunuyla polis çocuklarına keyifli saatler yaşattı. Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen etkinliğe, Emniyet Müdürü Arif Çankal'ın eşi Feray Çankal ile polis eşleri ve çocukları da katıldı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Tiyatro Ekibi Beğeni Topladı
06.01.2024 - 15:29,
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Malatya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan tiyatro ekibi gösterisi beğeni topladı.

Malatya'da Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan ve tamamı polislerden oluşan tiyatro ekibi, oynadığı 'Kırmızı Başlıklı Kız' tiyatro oyunu ile polis çocuklarına güzel saatler yaşattı.

Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen tiyatro etkinliğine Malatya Emniyet Müdürü Arif Çankal'ın eşi Feray Çankal ile polis eşleri ve çocukları katıldı. Depremden etkilenen çocuklara yönelik düzenlenen oyun ile çocuklar eğlenceli anlar yaşadı. - MALATYA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Malatya Emniyet Müdürlüğü Tiyatro Ekibi Beğeni Topladı - Son Dakika
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