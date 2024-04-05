Malatya Girişim Gurubu\'nun Geleneksel İftar Yemeği Gerçekleşti

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Malatya Girişim Gurubu'nun her yıl Ramazan ayında verdiği geleneksel iftar yemeği bu yıl da geniş katılım ile gerçekleşti. Programa katılan Malatya Valisi Ersin Yazıcı, "Malatya'mız eskisinden daha güzel olacak, lütfen buna inanın" dedi.

Malatya Girişim Gurubu tarafından her Ramazan ayında olduğu gibi bu Ramazan'da da kentteki tüm STK, Siyasi ve İş Dünyasını bir araya getiren geleneksel iftar buluşması gerçekleştirildi. Girişim Gurubu bünyesinde yer alan Mövenpick Otel'de düzenlenen iftar yemeğine Malatya Valisi Ersin Yazıcı, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, CHP Milletvekili Veli Ağbaba, 7. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Albay Zeki Koltukoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, Adli Yargı Adalet Komisyon Başkanı Müzeyyen Yıldırımoğlu, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Kaymakamlar, İlçe Belediye Başkanları ve iş insanları katıldı.

İftar sonrası bir konuşma yapan Malatya Girişim Gurubu Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Başdemir, Girişim Grubu olarak hikayelerinin 21 yıl önce başladığını belirterek, "O gün Malatya'yı seven, Malatya'nın Türkiye'deki diğer illerden daha iyi yerde olmasını, canı gönülden isteyen ortaklarımız burada bu faaliyete başladılar. ve 21 yıldan beri Malatya'yı güzelleştirmek için, ekonomisine katkıda bulunmak için, istihdamına katkıda bulunmak için o günden beri çalışıyorlar. Allah'ta bu niyeti güzel olan insanlara güzel hizmetler nasip etti" dedi.

6 Şubat 2023'de yaşanan asrın felaketinde bünyelerinde yer alan otelin bir nevi dünyada Türkiye'yi temsil ettiğini belirterek, "Yurt dışından gelen bütün heyetler burada kaldı. Yine ekonomisi, çarşısı yıkılan Malatya'mızın bir nevi Malatya Park sığınacağı, moral bulacağı bir yer haline geldi. Ortaklarımız gerçekten çok büyük fedakarlıklar yaptılar" diye konuştu.

Girişim Gurubu ortakları ile çalışmaya ve daha çok üretmeye gayret edeceklerini ifade eden Başdemir, "Malatya büyük bir darbe aldı bu depremde aslında. Allah'a şükür ölüm sayısı azdı ama yakım sayısı diğer yerlerden daha fazlaydı. Elbette sizlerin bizlerin hepimizin morali bozuldu. Ama biz inanıyoruz ki devletimiz güçlü bir devlet. 11 ilde böyle büyük bir yıkım olmasına rağmen devletin güçlülüğü sayesinde, milletimizin cömertliği ve yardımseverliği sayesinde bu durumu asgariye indirdik. Keşke Malatya'da, Malatya Girişim Grubu gibi daha çok oluşumlar olsa. Malatya'nın ekonomisi daha güçlü olsa. Hala ilk 500 firma arasında Malatya'da firmamız ne yazık ki yok. İhracatımız yeterli değil, ama yaşıyorsak umut var. Burada siyasilerimiz var, idarecilerimiz var. Seçimde geride kaldı, hepimizin iş adamları olarak siyasiler olarak belediye başkanları olarak el ele vererek Malatya'nın geçmişten daha güzel bir il olması için hep birlikte gayret edeceğiz" şeklinde konuştu.

Programda bir konuşma yapan Malatya Valisi Ersin Yazıcı da iftar buluşmasını gerçekleştiren Malatya Girişim Gurubu'na teşekkür etti. Malatya'nın zor günler yaşadığına dikkat çeken Yazıcı, "Ama inancımız odur ki, kendimize olan güvenimiz, inancımız, öz güvenimiz Malatya'mızı hep birlikte ayağa kaldıracağımız şeklindedir. Ben Malatya Valisi olarak burada bulunan herkes kendi bulunduğu konumda, tüm kurum ve kuruluşlar, STK'lar, iş insanlarımız herkes Malatya için kenetlendi, kenetlenmek zorunda. Bu güzel bu kadim şehri ayağa kaldırmak zorundayız. Allah'ın izniyle bu birlik ve beraberlik içerisinde Malatya'mız yavaş yavaş ayağa kalkmaya başladı. TOKİ'leri ileri teslim ediyoruz, kırsal evleri teslim ediyoruz, şehir merkezinde iş yerlerimiz yapılmaya devam ediyor. İnşallah çok daha hızlı bir şekilde Malatya'mız inşa edilecek. Bir Düzceli olarak 1999'da 2 tane deprem yaşamış bir şehrin çocuğu olarak ifade etmek isterim ki, Malatya'mız eskisinden daha güzel olacak. Buna lütfen inanın. Hep birlikte gayret ediyoruz, herkesin emeği var. Hiçbir emeği zayi etmeden, bu iş için kafa yoran, bedenen çalışan, yani emeğini bir şekilde ortaya koyan insanlara da haksızlık etmeden birlik ve beraberlik içerisinde Malatya ortak paydasında buluşarak yolumuza devam edeceğiz. Bunu başaracak ve başaracağımıza da benim en küçük bir şüphem yok" diye konuştu. - MALATYA