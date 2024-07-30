Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği, Konteyner Kentte Çocuklar İçin Etkinlik Düzenledi - Son Dakika
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Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği, Konteyner Kentte Çocuklar İçin Etkinlik Düzenledi

Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği, Konteyner Kentte Çocuklar İçin Etkinlik Düzenledi

Malatya Girişimci İş İnsanları (MAGİNDER) derneği, Yeşilyurt ilçesinde bulunan konteyner kentte çocuklar için bir etkinlik düzenledi. Etkinliğe Yeşilyurt Kaymakamı ve MAGİNDER Dernek Başkanı da katıldı. Dernek Başkanı, deprem sonrası konteynerde yaşayan çocukların ihtiyaçlarını karşılamak ve sevinçlerine ortak olmak gerektiğini belirtti.

30.07.2024 09:46
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Malatya Girişimci İş İnsanları (MAGİNDER) derneği tarafından Konteyner Kentte çocuklar için etkinlik düzenlendi.

Malatya Girişimci İş İnsanları (MAGİNDER) derneği tarafından Yeşilyurt ilçesi Karakavak Mahallesi'nde bulunan konteyner kentte çocuklar için etkinlik düzenlendi. Yeşilyurt Kaymakamı Kutsal Baytak, Malatya Girişimci İş İnsanları (MAGİNDER) Dernek Başkanı Salih Karademi'inde katıldığı programda, çocukları doyasıya eğlendi. Programda konuşan Yeşilyurt İlçe Kaymakamı Kutsal Baytak etkinlik için Malatya Girişimci İş İnsanları (MAGİNDER) Dernek Başkanı Salih Karademir ve yönetim kuruluna teşekkür etti.

Malatya Girişimci İş İnsanları (MAGİNDER) Dernek Başkanı Salih Karademir ise yaptığı konuşmada, " 6 Şubat depremlerinin ardından sosyal sorumluluk projesi kapsamında konteynerde kalan çocuklarımız için başlatmış olduğumuz etkinliklerimiz sürüyor. Bu günde Rönesans konteyner kentteki çocuklarımızla bir araya geldik. Zor şartlar altında konteyner kentte yaşamlarına devam eden çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılamak ve sevinçlerine ortak olmak zorundayız. Malatya'mız yeniden ayağa kalacak şehrimiz ayağa kalması için hepimiz el birliğiyle gayret göstereceğiz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği, Konteyner Kentte Çocuklar İçin Etkinlik Düzenledi - Son Dakika

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