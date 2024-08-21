Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği, mücbir sebep halinin uzatılmasını bekliyor - Son Dakika
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Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği, mücbir sebep halinin uzatılmasını bekliyor

Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği, mücbir sebep halinin uzatılmasını bekliyor

Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) Başkanı Salih Karademir, ay sonu sona erecek olan mücbir sebep halinin uzatılmasını iş dünyası olarak beklediklerini söyledi.

21.08.2024 13:10
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Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) Başkanı Salih Karademir, ay sonu sona erecek olan mücbir sebep halinin uzatılmasını iş dünyası olarak beklediklerini söyledi.

Malatya Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Balıkçı, MAGİNDER Başkanı Salih Karademir ve yönetimini ziyaret ederek, 31 Ağustos'ta sona erecek olan mücbir sebep durumunun ardından mükelleflerin hak kaybı yaşamaması için neler yapılması gerektiği noktasında bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Toplantı öncesi konuşan Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) Başkanı Salih Karademir, deprem bölgesi olan 4 ilde mücbir sebep halinin 31 Ağustos'ta sona ereceğini belirterek, "Bizler iş dünyası olarak saha da sürekli esnafımızın, tüccarımızın ve sanayicimizin sıkıntılarını dile getiriyoruz. 31 Ağustos'ta sona erecek olan mücbir sebep halinin uzatılmasıyla ilgili devletimizin hızlı bir şekilde karar alıp bu sürenin uzatılmasını esnafımıza ve vatandaşlarımıza, tüccarımıza sanayicimize hayırlı haber verilmesini istiyoruz" Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan müjdeli haber bekliyoruz" dedi.

Malatya'nın 6 Şubat depremlerinde ağır hasar aldığını beliren Karademir, "Acılar halen sürmektedir. İş dünyası da çok sıkıntılı bir süreçten geçmektedir. Bu nedenle de mücbir sebep halinin uzatılması gerekiyor" dedi.

31 Ağustos'un Malatya iş dünyası için kritik bir tarih olduğunu belirten Karademir, mücbir sebebin uzatılmasını ve geçmişe yönelik borçların silinmesinin ise elzem olduğunu dile getirdi.

Karademir, deprem bölgesinde konteyner işyerlerinde ayda 5-6 bin lira ciro yapan küçük esnafın bu yükleri taşımasının asla mümkün olmadığını da dile getirdi.

Malatya Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Balıkçı ise ay sonu sona erecek mücbir sebep hali ile ilgili kentteki sivil toplum kuruluşları ziyaret ederek bilgilendirmeler yaptıklarını belirterek, "31 Ağustosta sona erecek olan mücbir sebep sonrası mükelleflerimizin yararlanacağı kolaylıklar bunlarla ilgili olarak bilgilendirme toplantılarını yapıyoruz. Mükelleflerimizin bir hak kaybına uğramaması için gerekli açıklamaları yapacağız. Bugün bizleri ağırlayan MAGİNDER Şube Başkanımız Salih Karademir ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği, mücbir sebep halinin uzatılmasını bekliyor - Son Dakika

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