Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği'nden Aşure Programı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği'nden Aşure Programı

Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği\'nden Aşure Programı

Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) tarafından gerçekleştirilen Aşure programında birlik ve beraberlik mesajları verildi. Programa siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.

20.07.2024 14:32  Güncelleme: 14:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) tarafından gerçekleştirilen Aşure programında birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER), tarafından Muharrem ayı nedeniyle Büyükşehir Belediyesi yanında aşure programı düzenlendi. Malatyalıları buluşturan aşure programında birlik ve beraberlik mesajları verilirken vatandaşlar da aşure dağıtımına büyük ilgi gösterdi. Programa AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Yeşilyurt Kaymakamı Kutsal Baytak, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, CHP İl Başkanı Barış Yıldız, MHP Malatya İl Başkanı Gökhan Gök, Cem Vakfı Malatya Şube Başkanı Eşref Doğan, Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan ile davetliler katıldı.

Aşure duasını yapan Cem Vakfı Malatya Şube Başkanı Eşref Doğan, Muharrem ayına ilişkin bilgiler verdi. Daha sonra söz alan Yeşilyurt Kaymakamı Kutsal Baytak da, "Bu anlamlı günde MAGİNDER tarafından düzenlenen bu etkinlik için kendilerine teşekkür ediyorum. Bu vesile ile Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi her zaman daim kılsın. Bundan sonraki süreçte Malatya için hayırlı günler olsun diliyoruz" şeklinde konuştu.

MAGİNDER Yönetim Kurulu Başkanı Salih Karademir'de konuşmasında programlarına katılan tüm davetlilere teşekkür ederek, "Aşure kardeşliktir, birlik ve beraberliktir. Biz de bunun bilincinde MAGİNDER ailesi olarak Malatya'nın birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyaç duyduğu bu günlerde böylesine bir etkinlikle bir araya geldik. Malatya'nın tekrar o eski günlerine dönmesi adına birlik ve beraberliğimizin daha da pekiştirilmesi adına bu tür organizasyonların önemini biliyoruz. İnşallah yeniden el birliği ile Malatya'yı ayağa kaldıracağız. Bu mübarek günlerde tek temennimiz Filistin'de yaşanılan zulmünde biran önce son bulması" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Malatya, Etkinlik, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği'nden Aşure Programı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:43 KKTC’deki törende dikkat çeken anlar Erdoğan ile Özel arasında samimi sohbet KKTC'deki törende dikkat çeken anlar! Erdoğan ile Özel arasında samimi sohbet
11:33 Yazılım krizi sonrası piyasaların gözü 2 veride Merkez Bankası salı günü açıklama yapacak Yazılım krizi sonrası piyasaların gözü 2 veride! Merkez Bankası salı günü açıklama yapacak
09:58 KKTC’de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Miçotakis’e sataşma dedim KKTC'de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Miçotakis'e sataşma dedim
09:47 Sorununa muhatap bulamayan tatilciden görülmemiş protesto Bakanlık devreye girdi Sorununa muhatap bulamayan tatilciden görülmemiş protesto! Bakanlık devreye girdi
14:08 Akın Akınözü’nün kendisi gibi oyuncu annesi Özlem Akınözü, kansere yenik düştü Akın Akınözü'nün kendisi gibi oyuncu annesi Özlem Akınözü, kansere yenik düştü
13:58 Satışlarda patlama yaşanıyor Arda Güler İspanya’yı sallamaya devam ediyor Satışlarda patlama yaşanıyor! Arda Güler İspanya'yı sallamaya devam ediyor
13:54 İmaj değiştiren İlayda Alişan, saçlarını kısacık kestirdi İmaj değiştiren İlayda Alişan, saçlarını kısacık kestirdi
13:44 Güzellik Kraliçesi Alexis Smith, konuşması sırasında seyirciler arasında bulunan eski istismarcısını ifşa etti Güzellik Kraliçesi Alexis Smith, konuşması sırasında seyirciler arasında bulunan eski istismarcısını ifşa etti
12:35 Altınlarının yerini unutan şahıs polisi alarma geçirdi Altınlarının yerini unutan şahıs polisi alarma geçirdi
12:22 Damla Ersubaşı ve eski eşi birbirine girdi Eskort göndermesi ortalığı karıştırdı Damla Ersubaşı ve eski eşi birbirine girdi! Eskort göndermesi ortalığı karıştırdı
12:18 Tam 7 kilo verdi Wanda Nara’dan ayrılan Icardi adeta iğne ipliğe döndü Tam 7 kilo verdi! Wanda Nara'dan ayrılan Icardi adeta iğne ipliğe döndü
11:06 İktidar ile muhalefet arasında bu zamana kadar görülmemiş oy farkı İktidar ile muhalefet arasında bu zamana kadar görülmemiş oy farkı
10:53 Sunucu Kadir Ezildi nişanlandı, herkesin gözü gelinin altınlarına takıldı Sunucu Kadir Ezildi nişanlandı, herkesin gözü gelinin altınlarına takıldı
10:29 TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan Vincenzo Montella kararı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Vincenzo Montella kararı
10:24 Kendilerini uyaran komşularının kemiklerini kırıp, annesini darbettiler Kendilerini uyaran komşularının kemiklerini kırıp, annesini darbettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2024 15:08:54. #1.12#
SON DAKİKA: Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği'nden Aşure Programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement