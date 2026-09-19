Malatya Hekimhan\'da çevre platformları siyanürlü altın tesisine karşı önlem istedi

Haber: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) - Malatya'nın Hekimhan ilçesinde vatandaşlar ve çevre platformları, madencilik faaliyetlerinin çevre üzerindeki olası etkilerine dikkat çekerek önlem alınmasını istedi. Bölgedeki maden projeleri ve siyanürle altın ayrıştırma tesislerine karşı çıkan katılımcılar, doğal kaynakların, tarım alanlarının ve kültürel varlıkların korunması çağrısında bulundu.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde Akmara Mahallesi, Darıyeri Mezrası ve çevre yerleşimlerden gelen vatandaşlar ile çevre platformları, bölgede yürütülen ve planlanan madencilik faaliyetlerine ilişkin kaygılarını dile getirmek için bir araya geldi. Hekimhan çarşı merkezindeki buluşmada, madencilik projelerinin tarım arazileri, meralar, su kaynakları, yaşam alanları ve kültür varlıkları üzerindeki olası etkilerine dikkat çekilerek kamuoyunun bilgilendirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması istendi.

Toplantıya Hanyolu, Hekimhan, Kuluncak ve Arguvan çevre platformlarının temsilcileri ile eski Hekimhan Belediye Başkanı Ali Seydi Millioğlu da katıldı. Katılımcılar, bölgedeki doğal ve kültürel değerler ile üretim alanlarının korunması çağrısında bulundu.

Hanyolu Doğa ve Kültür Varlıklarını Koruma Platformu Sözcüsü ve Güvenç Mahallesi Dayanışma Derneği Başkanı Hüseyin Ali Şirin, şunları söyledi:

"Bu vahşi maden şirketleri bölgemizde meraların talanına, su kaynaklarımızın ve topraklarımızın zehirlenmesine, bütün üretim kalemlerimizin yok edilmesine, bölgemizdeki bütün kültür varlıklarımızın yok edilmesine neden olmaktadır. Burada yerin üstündeki yaşam, yerin altındaki altın madeninden daha değerlidir. Buradaki halkın yaşama hakkı, bir şirketin zenginleşmesinden çok daha değerlidir. Hekimhan İliç olmasın diye mücadelemizi sürdürüyoruz. Bizim yaşamamız için yerin altındaki altın madenine ihtiyacımız yok. Yerin üstündeki temiz havaya, temiz suya, ekmeğe, aşa ihtiyacımız var. Bu topraklarda binlerce yıldır insanlar madenler olmadan da hayatlarını sürdürdüler. Ama şimdi madenler var, işletiliyor ama insanlar madenlerin verdiği zararlardan dolayı 40-50 yaşlarında kanser olarak hayatlarını kaybediyorlar. Bizler Akmağara Mahallesi'nde işletmeye açılmaya çalışılan siyanürle altın ayrıştırma tesislerinin açılmasına sonuna kadar karşıyız. Bu siyanürle altın ayrıştırma işleminin bölgemiz için çok ama çok büyük bir tehdit olduğunu siz Hekiman halkına saygıyla duyuruyoruz."

Arguvan Çevre Platformu Sözcüsü Mehmet Düzova, "Yerin üstü altından değerlidir. Bunu herkes biliyor. Bunun dışında, doğa sadece insanlara ait bir şey değil. Orada bitkiler, doğal örtü ve yaşayan hayvanlar var. Oradaki canlılar var. O canlıları da düşünmek zorundayız. Söyleyeceğim söz şudur: Bir gün herkes çevreci olacak. Ama ne zaman? Nefes almaktan zorlandığı zaman" dedi.

Hekimhan Çevre Platformu Sözcüsü ve Bahçedamı Mahallesi Muhtarı Deniz Koç ise şöyle konuştu:

"Bu topraklar bizim topraklarımız. Bu ormanlar bizim ormanlarımız. Bu dağlar bizim dağlarımız. Ama uluslararası tekelci sermaye tarafından vatanımız, toprağımız, derelerimiz, ırmaklarımız ve denizlerimiz işgal altındadır. Talan edilmektedir. ve bütün canlı yaşamı yok edilmektedir. Hekimhan İliç olmak yolunda ilerlemektedir. Ferman padişahınsa dağlar bizimdir. Dadaloğlu bizim atamız, dedemizdir. ve onun yolunda, ferman padişahın, dağlar bizimdir. Bu dağlar halkın dağlarıdır."

Konuşmaların ardından vatandaşlar, "Toprak bizim ekmeğimizdir", "Su bizim yaşamımızdır", "Tarım bizim geleceğimizdir" ve "Hekimhan İliç olmasın" sloganları attı.