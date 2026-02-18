Malatya İş İnsanları Platformu\'ndan Başakşehir Belediyesi\'ne ziyaret

Malatya İş İnsanları Platformu Başkanı Ahmet Özköse, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette şehirler arası dayanışma ve iş birliği konuları ele alındı. 6 Şubat depremlerinin ardından Başakşehir Belediyesi'nin Malatya'ya sağladığı desteklere değinen Başkan Özköse, deprem sürecinde sahaya gönderilen ekipler ile ulaştırılan insani yardımların Malatya için önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Başakşehir'in planlı şehircilik anlayışıyla modern ve yaşanabilir bir ilçe haline getirildiğini belirten Özköse, Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun Malatya'ya gösterdiği hassasiyetin kendileri açısından ayrıca kıymetli olduğunu belirtti. Nazik ev sahipliği ve deprem sürecindeki destekler dolayısıyla teşekkür eden Özköse, şehirler arası dayanışmanın güçlenerek devam etmesi temennisinde bulundu.

Malatya İş İnsanları Platformu'nun çalışmalarına da değinen Özköse, İstanbul'da kazanıp Malatya'ya uzanan bir anlayışla üretmeye, yatırım yapmaya ve memlekete değer katmaya devam edeceklerini kaydetti. - MALATYA