Malatya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası\'nda İnce güven tazeledi

11.01.2026 20:06  Güncelleme: 20:16
Malatya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası Genel Kurulu'nda Mesut İnce, 462 oy alarak yeniden başkanlığa seçildi. İnce, esnaflara hizmet etmeye devam edeceğini ve sorunları çözmek için çalışacaklarını belirtti.

Sultan Sarayı Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda iki aday yarıştı. Yapılan oylamada mevcut Başkan Mesut İnce 462 oy alarak yeniden başkan olurken, diğer aday Abuzer Daşkıran ise 232 oyda kaldı. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından konuşan Malatya Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, esnafa gece gündüz hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi. İnce, "Bu sadece bir başkanlık seçimi değil, esnafın, ekmeğin, plakanın ve esnafımızın geleceğinin seçimiydi. Esnafımız bir kez daha siyasete, bürokrasiye rağmen iradesini ortaya koymuştur" dedi.

Hiçbir esnaf arasında ayrım yapmayacaklarını kaydeden İnce, "Seçim bitmiştir. Bundan sonra tüm esnafımızı kucaklayarak gece gündüz çalışacağız. Hiçbir esnafımızın mağdur olmasına müsaade etmeyeceğiz. Çarşı merkezi başta olmak üzere şehir içi taşımacılıkla ilgili sorunları tek tek çözeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yeni plaka verileceği yönündeki iddialara da değinen İnce, "Hiçbir şekilde yeni plaka verilmeyecek. Esnafımız bu konuda rahat olsun. Büyükşehir Belediye Başkanımız da esnafın yanındadır. Bu saatten sonra yükümüz daha da ağırlaştı. Yönetim kurulumuzla birlikte esnafımızın emrindeyiz. Gece yarısı da olsa telefonlarımız açık olacak" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Malatya, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

