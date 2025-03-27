Malatya Tatlıcıları Bayram İçin Hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Malatya Tatlıcıları Bayram İçin Hazırlanıyor

Malatya Tatlıcıları Bayram İçin Hazırlanıyor

Malatya'da tatlıcılar, Ramazan Bayramı için baklava ve kadayıf üretimini artırdı, fakat satışlar düştü.

27.03.2025 16:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MALATYA) - Malatya'nın köklü tatlıcıları, Ramazan Bayramı'na hazırlanıyor. Tatlıcılarda, bayramda ikram edilecek geleneksel lezzetler baklava, kadayıf ve şöbiyet üretimi sürerken, sektör temsilcilerinden Sedat Alpkıray, "Kilo artışında bir düşüş meydana geldi, 6 kilogram alan adam şu an 2 kilograma düştü" dedi.

Ramazan Bayramı hazırlıkları kapsamında, bayramda konuklara ikram edilecek geleneksel lezzetler baklava, kadayıf ve şöbiyet üretimini sürdüren esnaf, ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

50 yıllık tatlı markalarından birinde yönetici olan Sedat Alpkıray, fıstık fiyatlarının 800 liradan bin 700 liraya fırladığını, bunun tatlı maliyetini artırdığını belirterek, satışlarda yoğunluk yaşadıklarını ama satış miktarlarının düştüğünü söyledi. Alpkıray, şunları kaydetti:

"Hem Ramazan ayında hem de bayramlarda da çok yoğun bir teveccühle karşılaşıyoruz. Tabi, yani Malatya'da işin aslı şudur: Malatya'da bir tatlı kültürü var. Yani bayramlarda evimizde olmazsa olmazlardan biri tatlıdır. Bundan 10-15 yıl öncesine gidersek, son bir hafta, on gün kala biz tatlı siparişi alamıyorduk, kontenjanlarımız doluyordu. İnsanlar 6 kilogram, 7 kilogram tatlı alırdı. Evlerine gelen giden misafirlere ancak yeterdi. Çünkü bir mahalleli gelirdi bayramlaşmaya, herkes birbirini tanırdı. Şimdi maalesef yüksek katlı apartmanlarda, yüksek katlı binalarda, yani bu mahalle kültürüne nazaran çok düşük kaldı. Ondan dolayı kilo artışında bir düşüş meydana geldi. Yani 6 kilo alan adam şu an 2 kiloya düştü. Eski yoğunluk tekrar yaşanıyor, yalnız miktar düştü. Şimdi, eskiden 5 kişi gelirdi, atıyorum, her biri 6- 7 kilo tatlı alırdı. Şimdi o 5 kişi, 6 kilo tatlı alıyor.

"Tatlı fiyatları 460 lira ile bin 700 lira arasında"

Fiyatlar şu an cevizli kadayıf 460 lira, fıstıklı kadayıf 720 lira. Fıstık fiyatları çok pahalı şu an. Toptan 1 kilogram antep fıstık için bin 700 TL'ye alıyoruz. Bu sezonda 800 liraydı, yani eylül ayında 800 liraydı. 4-5 ay gibi bir zamanda yüzde 100'e katladı. Bu da tatlı fiyatlarında artış meydana getiriyor. Yani künefe, o peynirli-kaymaklı künefe dediğimiz, onu 320 liraya satıyoruz. Yastık kadayıf yine 320 lira. Fıstıklı güllaç 550 lira. En pahalı tatlımız şu yeşil sarma. Sırf antep fıstığı. İşte bunun kilosu bin 700 TL. Antep fıstığının içi dediğim, bin 700 TL. Biz bin 200 liraya bunu satıyoruz."

Malatya'da şubeleri bulunan bir marketin imalat müdürü de bayram öncesi yoğun mesai yaptıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Bayram için tatlı yapıyoruz. Özellikle baklava, kadayıf, şöbiyet bu grupları yapmaya başladık şu anda bayağı bir yoğunluğumuz var. Yoğunluk şu an çok güzel hedeflerimizin üzerine çıkmaya başladık. Geç saatlere kadar çalışıyoruz."

Kaynak: ANKA

Ramazan Bayramı, Gastronomi, Ekonomi, Malatya, Kültür, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Malatya Tatlıcıları Bayram İçin Hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 bin liralık emekli bayram ikramiyesi TBMM’de kabul edildi 4 bin liralık emekli bayram ikramiyesi TBMM'de kabul edildi
CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında soruşturma başlatıldı CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında soruşturma başlatıldı
Uludağ’da otel yangını 2 kişi hayatını kaybetti Uludağ'da otel yangını! 2 kişi hayatını kaybetti
Emekliye 4 bin lira ikramiye Meclis’te kabul edildi Emekliye 4 bin lira ikramiye Meclis'te kabul edildi
Erdoğan’ın imzasıyla 4 yeni daire başkanlığı kuruldu Erdoğan'ın imzasıyla 4 yeni daire başkanlığı kuruldu
Meclis’i karıştıran İmamoğlu tartışması Meclis'i karıştıran İmamoğlu tartışması
İmamoğlu’nu cezaevinde ziyaret eden İnce: Benim mitinge gitmemi istedi İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret eden İnce: Benim mitinge gitmemi istedi
RTÜK’ten tarihi ceza Sözcü TV’de 10 gün boyunca yayın duracak RTÜK'ten tarihi ceza! Sözcü TV'de 10 gün boyunca yayın duracak
Bu araştırma çok konuşulur İşte Türkiye’de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı Bu araştırma çok konuşulur! İşte Türkiye'de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı
Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı
CHP, İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı CHP, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı

16:44 İmamoğlu’nu cezaevinde ziyaret eden İnce: Benim mitinge gitmemi istedi İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret eden İnce: Benim mitinge gitmemi istedi
15:24 RTÜK’ten tarihi ceza Sözcü TV’de 10 gün boyunca yayın duracak RTÜK'ten tarihi ceza! Sözcü TV'de 10 gün boyunca yayın duracak
15:23 Bu araştırma çok konuşulur İşte Türkiye’de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı Bu araştırma çok konuşulur! İşte Türkiye'de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı
15:02 Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı
14:14 CHP, İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı CHP, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı
08:00 Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak Bakan yanıtladı Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak? Bakan yanıtladı
07:58 Meclis’i karıştıran İmamoğlu tartışması Meclis'i karıştıran İmamoğlu tartışması
07:44 Erdoğan’ın imzasıyla 4 yeni daire başkanlığı kuruldu Erdoğan'ın imzasıyla 4 yeni daire başkanlığı kuruldu
07:21 Emekliye 4 bin lira ikramiye Meclis’te kabul edildi Emekliye 4 bin lira ikramiye Meclis'te kabul edildi
07:17 Uludağ’da otel yangını 2 kişi hayatını kaybetti Uludağ'da otel yangını! 2 kişi hayatını kaybetti
01:23 CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında soruşturma başlatıldı CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında soruşturma başlatıldı
00:16 4 bin liralık emekli bayram ikramiyesi TBMM’de kabul edildi 4 bin liralık emekli bayram ikramiyesi TBMM'de kabul edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2025 17:54:50. #7.13#
SON DAKİKA: Malatya Tatlıcıları Bayram İçin Hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement