Malatya Tatlıcıları Bayram İçin Hazırlanıyor

(MALATYA) - Malatya'nın köklü tatlıcıları, Ramazan Bayramı'na hazırlanıyor. Tatlıcılarda, bayramda ikram edilecek geleneksel lezzetler baklava, kadayıf ve şöbiyet üretimi sürerken, sektör temsilcilerinden Sedat Alpkıray, "Kilo artışında bir düşüş meydana geldi, 6 kilogram alan adam şu an 2 kilograma düştü" dedi.

Ramazan Bayramı hazırlıkları kapsamında, bayramda konuklara ikram edilecek geleneksel lezzetler baklava, kadayıf ve şöbiyet üretimini sürdüren esnaf, ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

50 yıllık tatlı markalarından birinde yönetici olan Sedat Alpkıray, fıstık fiyatlarının 800 liradan bin 700 liraya fırladığını, bunun tatlı maliyetini artırdığını belirterek, satışlarda yoğunluk yaşadıklarını ama satış miktarlarının düştüğünü söyledi. Alpkıray, şunları kaydetti:

"Hem Ramazan ayında hem de bayramlarda da çok yoğun bir teveccühle karşılaşıyoruz. Tabi, yani Malatya'da işin aslı şudur: Malatya'da bir tatlı kültürü var. Yani bayramlarda evimizde olmazsa olmazlardan biri tatlıdır. Bundan 10-15 yıl öncesine gidersek, son bir hafta, on gün kala biz tatlı siparişi alamıyorduk, kontenjanlarımız doluyordu. İnsanlar 6 kilogram, 7 kilogram tatlı alırdı. Evlerine gelen giden misafirlere ancak yeterdi. Çünkü bir mahalleli gelirdi bayramlaşmaya, herkes birbirini tanırdı. Şimdi maalesef yüksek katlı apartmanlarda, yüksek katlı binalarda, yani bu mahalle kültürüne nazaran çok düşük kaldı. Ondan dolayı kilo artışında bir düşüş meydana geldi. Yani 6 kilo alan adam şu an 2 kiloya düştü. Eski yoğunluk tekrar yaşanıyor, yalnız miktar düştü. Şimdi, eskiden 5 kişi gelirdi, atıyorum, her biri 6- 7 kilo tatlı alırdı. Şimdi o 5 kişi, 6 kilo tatlı alıyor.

"Tatlı fiyatları 460 lira ile bin 700 lira arasında"

Fiyatlar şu an cevizli kadayıf 460 lira, fıstıklı kadayıf 720 lira. Fıstık fiyatları çok pahalı şu an. Toptan 1 kilogram antep fıstık için bin 700 TL'ye alıyoruz. Bu sezonda 800 liraydı, yani eylül ayında 800 liraydı. 4-5 ay gibi bir zamanda yüzde 100'e katladı. Bu da tatlı fiyatlarında artış meydana getiriyor. Yani künefe, o peynirli-kaymaklı künefe dediğimiz, onu 320 liraya satıyoruz. Yastık kadayıf yine 320 lira. Fıstıklı güllaç 550 lira. En pahalı tatlımız şu yeşil sarma. Sırf antep fıstığı. İşte bunun kilosu bin 700 TL. Antep fıstığının içi dediğim, bin 700 TL. Biz bin 200 liraya bunu satıyoruz."

Malatya'da şubeleri bulunan bir marketin imalat müdürü de bayram öncesi yoğun mesai yaptıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Bayram için tatlı yapıyoruz. Özellikle baklava, kadayıf, şöbiyet bu grupları yapmaya başladık şu anda bayağı bir yoğunluğumuz var. Yoğunluk şu an çok güzel hedeflerimizin üzerine çıkmaya başladık. Geç saatlere kadar çalışıyoruz."