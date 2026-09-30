Malatya\'ya kazandırılan yeni havalimanı terminali 13 uçak kapasitesiyle hizmete girdi

Malatya Havalimanı'nın yeni terminal binası yolcu kabulüne başladı. 13 uçak park kapasitesine sahip yeni terminalde aynı anda 5-6 uçağa hizmet verilebilirken, 18 check-in ve toplam 12 pasaport bankosu yolcuların kullanımına sunuldu.

Malatya Havalimanı'nda yapımı tamamlanan yeni terminal binası yolculara hizmet vermeye başladı. Yeni terminalde 102 bin 927 metrekarelik apron alanında 13 uçak park alanı bulunurken, aynı anda 5-6 uçağa yolcu indirme ve bindirme hizmeti verilebilecek.

Yeni terminal binasında bin 786 metrekarelik check-in salonu, bin 417 metrekarelik iç hatlar giden yolcu salonu ve 614 metrekarelik dış hatlar giden yolcu salonu yer alıyor. İç hatlar gelen yolcu salonu 852 metrekare, dış hatlar gelen yolcu salonu 971 metrekare, karşılayıcılar holü ise 815 metrekarelik alana sahip. Yolcuların işlemlerinin daha hızlı gerçekleştirilmesi amacıyla terminalde 18 check-in bankosu ile giden ve gelen yolcular için 6'şar pasaport bankosu hizmet veriyor. Terminalde ayrıca bin 813 metrekarelik VIP alanı ile bin 19 metrekarelik CIP alanı bulunuyor. 498 araç kapasiteli otoparkın da yer aldığı yeni terminalde çocuk oyun alanları ve yolcuların kullanımına yönelik çeşitli sosyal alanlar da bulunuyor.

"Malatya'ya çok güzel bir eser kazandırmış bulunmaktayız"

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, projenin Malatya açısından önemli olduğunu belirterek, "Malatya'nın özellikle çok beklediği ve yakından takip ettiği havalimanı projesinin tamamlandığını görmek ve dünden itibaren de ilk yolcularını kabul ettiklerini görmek bizleri memnun etti. Açılışını da inşallah Bakanımızla beraber yapacağız. Bu projeyi görmek için bugün buradayız. Geldiğimiz nokta itibarıyla Malatya'ya çok güzel bir eser kazandırmış bulunmaktayız" dedi.

Projede emeği geçenlere teşekkür eden Tüfenkci, yeni terminalin yolcu konforu açısından önemli imkanlar sunduğunu belirterek, "Yaklaşık 13 tane uçağımızın park alanının olduğu ve aynı anda 5-6 uçağa servis verebilecek, yolcu indirip bindirecek, dış hatlarıyla, her alanıyla, idari alanıyla da dahil olmak üzere gerçekten çok işlevsel bir havalimanı oldu. Ben inanıyorum ki konfor bakımından Türkiye'nin sayılı havalimanlarından biri olacak" ifadelerini kullandı.

Yeni terminalin eski havalimanıyla kıyaslanamayacak imkanlara sahip olduğunu kaydeden Tüfenkci, çocuk oyun alanlarının da terminale ayrı bir özellik kattığını ifade ederek, Malatya'dan özellikle Ankara'ya gerçekleştirilen seferlerin artırılması yönündeki girişimlerin de sürdüğünü söyledi.