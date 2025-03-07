Malatyalı Gençler, Cenevre'den Arguvan'a Etüt Merkezi Yapıyor - Son Dakika
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Malatyalı Gençler, Cenevre'den Arguvan'a Etüt Merkezi Yapıyor

Malatya'da depremden etkilenen Deniz Altaş ve arkadaşları, İsviçre'nin Cenevre kentinde başlattıkları bağış kampanyası ile Arguvan'a 5 derslikli bir Etüt Merkezi yapmayı hedefliyor. Eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen proje, 6-18 yaş grubundaki öğrencilere hizmet edecek.

07.03.2025 18:40  Güncelleme: 00:19
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(MALATYA) - Memleketi Malatya'daki depremden etkilenen Deniz Altaş ve  beş arkadaşının İsviçre'nin Cenevre kentinde başlattıkları proje çerçevesinde toplanan bağışlarla Arguvan'a 5 derslikli Etüt Merkezi yapılacak. 6-18 yaş grubundaki öğrencilerin yararlanacağı Etüt Merkezi protokolü Arguvan Belediyesi, Arguvan ve Köyleri Eğitim Kültür Vakfı ve İsviçre Proje Temsilcisi Zeliha İpekçi Altaş arasında imzalandı.

İsviçre'de yaşayan Malatyalı Deniz Altaş ve arkadaşları Ela Avcıoğlu, Kaan Karaca, Leon Kurdoğlu, Anna Begger, George Konialidis tarafından yürütülen proje çerçevesinde Arguvan ilçesine yapılacak olan "Etüt Merkezi," beş derslikli, kütüphane, ortak çalışma alanı, teknoloji sınıfı ve öğrencilerin yararlanacağı açık alandan oluşacak.

Turnam İlgezdi Kültür Kompleksi'nde düzenlenen protokol törenine, Arguvan Belediye Başkanı Ersoy Eren, Arguvan ve Köyleri Eğitim Kültür Vakfı Başkanı Abidin İnan, yönetim kurulu üyesi Ali Başar Temiz, İsviçre proje temsilcisi Zeliha Altaş, İsviçre Ticaret Odası Genel Sekreteri Çiğdem de Groot, Malatya Rotary Dönem Başkanı Alparslan Aksoy, belediye meclis üyeleri, mimar İpek İpekçi katıldı.

"Kendileri küçük yürekleri büyük çocuklarımız"

Projenin Arguvan için büyük bir kazanım olduğunu söyleyen Arguvan Belediye Başkanı Ersoy Eren, şunları söyledi:

"İsviçre'de yaşayan, 16 yaşındaki Malatyalı Deniz Altaş liderliğinde düzenlenen bağış kampanyası ile Malatya'ya Etüt Merkezi yapma kararı almışlar. Arguvan'a yapılması için kendileri ile görüştük, Arguvan ve Köyleri Eğitim Kültür Vakfı'mız ile beraber sürece dahil olduk. Ortalama 500 metrekarelik bir arsa üzerine, 200 metrekarelik 5 derslikli, kütüphane, ortak çalışma alanı, teknoloji sınıfı, açık alanı olan bir Etüt Merkezi yapılacak. 6-18 yaş grubundaki öğrencilerimizi kapsayacak Etüt Merkezimiz ana dersler ve branş derslerin takviyesi, LGS ve YKS sınavlarına hazırlanan öğrencilerimizin faydalanacağı bir merkez olacak. Bu proje sayesinde hem Arguvan'ımıza istihdam alanı yaratacağız hem de öğrencilerimiz kurs ve dershane için Malatya'ya gitmek zorunda kalmayacak. Kendileri küçük yürekleri büyük çocuklarımız Deniz Altaş, Ela Avcıoğlu, Kaan Karaca, Leon Kurdoğlu, Anna Begger ve George Konialidis'e Arguvan adına teşekkür ediyorum."

"Eğitim bizim önceliğimiz"

Arguvan'ın eğitim başarısı ile gurur duyduklarını belirten Arguvan ve Köyleri Eğitim Kültür Vakfı Başkanı Abidin İnan, "Dünyanın ta öbür ucunda, 16-15 yaşında dünyanın başka yerlerinde fırsat eşitliğine sahip olmayan, arkadaşları, insanlar için eğitim kaygısı yaşıyorlar. Eğitimin insanlara bu anlamda ne kadar sorumluluk yüklediğini bir kez daha gördük. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz de eğitime destek amaçlı kurum ve vakıf olarak her türlü sosyal yardımlaşma ve dayanışma içerisinde olan bir vakıf olarak eğitim bizim önceliğimiz. Eğitimle ilgili atılan her adımda vakıf mutlaka orada olur" ifadelerini kullandı.

"Üniversite eğitimi için destek vermek istiyorlar"

Proje lideri Deniz Altaş'ın annesi Zeliha Altaş ise imza töreninde şöyle konuştu:

"Deniz Altaş'ın annesiyim. İsterdik ki kendileri burada olsun, projeyi kendileri anlatsın. Çünkü her aşamasını onlar gerçekleştirdi. Biz sadece onlara destek veriyoruz. Bazı çözemedikleri sorunları çözmek için yardımcı oluyoruz. Proje onların, sunmakta onların hakkıydı; ben onlar kadar iyi sunacağımı da düşünemiyorum. Denizin depremden sonraki en büyük isteğiydi. Durmadı, iki sene boyunca bunu söyledi. Sonunda kendisi dedi ki, 'bunu biz kendimiz yapacağız ve yürüteceğiz' dedi ve projeyi başlattı. Geçen yıl bu projenin bütün altyapısını oluşturdu. Sonra guruba Ela Avcıoğlu, George Konialidis, Anna Begger, Leon ve Kaan'da katıldı. Altı kişilik bir ekip oluşturdular. Lise öğrencilerinin hayalini kurdukları üniversite eğitimini almaları için bir destek vermek istiyorlar."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Malatyalı Gençler, Cenevre'den Arguvan'a Etüt Merkezi Yapıyor - Son Dakika

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