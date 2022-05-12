Malatyalı Kuaför Eroğlu'na başarı kupası - Son Dakika
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Malatyalı Kuaför Eroğlu'na başarı kupası

12.05.2022 15:16
Malatyalı Kuaför Eroğlu'na başarı kupası

Türkiye'de, güzellik estetik kuaför meslek dalında çıkış yapan Malatyalı Kuaför Şener Eroğlu'na başarı kupası ile plaket verildi.

Türkiye'de, güzellik estetik kuaför meslek dalında çıkış yapan Malatyalı Kuaför Şener Eroğlu'na başarı kupası ile plaket verildi.

Antalya Manavgat'ta Türkiye Esnaf Haber Radyo ve Televizyon Dergisi'nin düzenlemiş olduğu 2021-2022 Esnaf Oskarları ödülüne Malatyalı Kuaför Şener Eroğlu da layık görüldü.

Türkiye güzellik estetik kuaför meslek dalında yılın en iyi erkek kuaförü isimleri oylaması yapıldı. Oylama sonunda plaket alanlar belirlendi. Özel bir otelde gece düzenlenerek, plaket töreni yapıldı. Bu törende Eroğlu da plaketini aldı.

"Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğim"

Törende plaket alan Malatyalı Kuaför Şener Eroğlu, kendisine puan verenlere teşekkür etti. Eroğlu, "Antalya'dan Malatya'ya kupayla dönüyorum. Emeği geçenlere ve oy verenlere teşekkür ediyorum. Mesleği severek yapıyorum. Başarının sırrı çok çalışmaktır" dedi. Eroğlu, " Arnavutluk'ta 28 Mayıs'ta uluslararası 22 ülkenin katılacağı yarışmada ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğim" ifadelerini de kullandı. - MALATYA

Malatyalı Kuaför Eroğlu'na başarı kupası
Malatyalı Kuaför Eroğlu'na başarı kupası
Malatyalı Kuaför Eroğlu'na başarı kupası

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Manavgat, Estetik, Türkiye, Kuaför, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Malatyalı Kuaför Eroğlu'na başarı kupası - Son Dakika


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