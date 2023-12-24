Malatyalılar aylar sonra sinemayla buluştu

MALATYA - Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen kentlerden biri olan Malatya'da, vatandaşlar aylar sonra açılan gececi sinema ile film izleme imkanı buldu.

6 Şubat Asrın felaketinden etkilenen Depremde ağır hasar alan Malatya'da 11 ay sonra Malatya Kongre ve Kültür merkezinde gececi sinema salonunu açıldı. Malatyalılar sinema'ya yoğun ilgi gösterdi.

1993 yılının Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en zorlu ve çetin şartlarında kesişen hikayelerini konu alan, başrollerinde Murat Yıldırım, İlker Aksum, Şahin Kendirci, Arda Anarat' ın yer aldığı film Malatya'da seyircileriyle buluşuyor. Hakan Evrensel'in romanından yine yazar tarafından uyarlanan, gerçek hayat hikayelerini çarpıcı bir kurguyla anlatan TRT ortak yapımı "Nefes - Yer Eksi İki", haftanın en iyi açılış yapan filmi oldu.

Yapımcılığını Mustafa Cihat Durmuş'un üstlendiği, senaryosu Hakan Evrensel' e ait olan ve yönetmenliğini Ozan Uzunoğlu'nun yaptığı "Nefes - Yer Eksi İki" filmi tüyleri diken diken eden bir anlatım sunuyor. İki bin metre yükseklikteki bir karakolda geçen ve bölgede görev yapmış birçok gerçek kahramandan izler taşıyan film, her ne pahasına olursa olsun görevini bir an bile bırakmayan onurlu Mehmetçiklerin hikayesini anlatıyor.