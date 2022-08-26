Protokol üyeleri şehit mezarlarını ziyaret etti. Program Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duanın ardından sona erdi. - ÇORUM

Çorum 'da Malazgirt Zaferi'nin 951'inci yıl dönümü ve 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde şehitler için anma programı düzenlendi. Çorum Şehitliğinde gerçekleşen programa Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın , Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk , şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Kaynak: İHA

Malazgirt, Çorum, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Büyük zaferin yıldönümünde şehitler dualarla anıldı - Son Dakika

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