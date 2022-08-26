Büyük zaferin yıldönümünde şehitler dualarla anıldı - Son Dakika
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Büyük zaferin yıldönümünde şehitler dualarla anıldı

26.08.2022 17:16
Büyük zaferin yıldönümünde şehitler dualarla anıldı

Malazgirt Zaferi'nin 951'inci yıl dönümü ve 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde şehitler dualarla anıldı.

Malazgirt Zaferi'nin 951'inci yıl dönümü ve 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde şehitler dualarla anıldı.

Çorum'da Malazgirt Zaferi'nin 951'inci yıl dönümü ve 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde şehitler için anma programı düzenlendi. Çorum Şehitliğinde gerçekleşen programa Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Protokol üyeleri şehit mezarlarını ziyaret etti. Program Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duanın ardından sona erdi. - ÇORUM

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlar ve kuvvet komutanları Malazgirt Ovası'nda cuma namazı kıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlar ve kuvvet komutanları Malazgirt Ovası'nda cuma namazı kıldı Çorum'da cuma namazını şehitlikte kılan protokol üyeleri şehitlere dua etti Çorum'da cuma namazını şehitlikte kılan protokol üyeleri şehitlere dua etti
Kaynak: İHA

Malazgirt, Çorum, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Büyük zaferin yıldönümünde şehitler dualarla anıldı - Son Dakika

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