Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Kılıç'tan köy ziyaretleri - Son Dakika
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Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Kılıç'tan köy ziyaretleri

14.03.2022 11:54
Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Kılıç'tan köy ziyaretleri

Muş'un Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, köy ziyaretlerinde bulunarak vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinledi.

Muş'un Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, köy ziyaretlerinde bulunarak vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinledi.

İlçeye bağlı Yaramış köyünü ziyaret eden Tahsin Kılıç, köy muhtarı ve köy halkıyla bir araya geldi. Köy ziyaretlerine önem verdiklerini vurgulayan Kılıç, "Genel Başkanımız Şemsi Bayraktar'ın talimatları doğrultusunda köylerimizi ziyaret ediyoruz. Son zamanlarda da üreticilerimizin çiftçilik ve hayvancılık durumunu değerlendirmek amacıyla başlattığımız köy gezilerimize yeniden başladık. Bugünkü durağımızda Yaramış köyümüz oldu. Köy odasında muhtarımız ve vatandaşlarımız ile köyümüzün nüfus, çiftçilik, besicilik ve yaşam imkanları gibi durumlarını değerlendirdik. Devletimizin çiftçilerimize uyguladığı programlar ve projeler konusunda sağlanılan imkanların değerlendirilmesi hususunda bilgiler sunduk. Köyümüzde çiftçilik yapan vatandaşlarımız mazot ve gübre desteklerinin artırılmasını istiyorlar" diye konuştu.

Kış aylarında kendilerini ziyarete gelen Başkan Kılıç ve ekibine teşekkür eden Yaramış köy halkı ise ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Ziraat Odası Başkanımız Tahsin Kılıç, köyümüze gelerek biz çiftçilerin sorun ve sıkıntılarını dinledi. Sıkıntılarımıza çözüm bulunması için gerekli tüm çalışmayı yapacağını belirtti. Kendisine köyümüzde yaşayan tüm çiftçiler adına teşekkür ediyoruz" dediler. - MUŞ

Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Kılıç'tan köy ziyaretleri

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Şemsi Bayraktar, Ziraat Odası, Malazgirt, Muş, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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