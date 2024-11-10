Malezya ve Göreme Kooperatifleri İşbirliği - Son Dakika
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Malezya ve Göreme Kooperatifleri İşbirliği

Malezya ve Göreme Kooperatifleri İşbirliği

Malezya'dan gelen kooperatif yöneticileri, Göreme'de işbirliği ve fikir alışverişinde bulundu.

10.11.2024 09:17
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Malezya'dan gelen kooperatif yöneticileri, Kapadokya bölgesinde bulunan kooperatif yöneticileri ile görüşerek fikir alışverişinde bulundu.

Nevşehir'in Göreme beldesinde 1987 yılında kurulan Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi ile Malezya'da kurulu bulunan hizmet, tüketici ve kredi kooperatifleri arasında yakın işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla çalışmalar başlatıldı.

Bu çerçevede Malezya'dan gelen kooperatif yöneticileri, Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Durmaz ve yönetim kurulu üyeleri ile fikir alışverişinde bulundu.

Göreme beldesi turizmcileri ile yakın bir işbirliği ile kooperatifin daha dinamik bir güç oluşturması anlamında çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Başkan Durmaz, Malezya'da Hizmet, Tüketici ve Kredi Kooperatiflerinden oluşan 15 yöneticiye, birikimlerini paylaşma imkanı da bulduklarını ifade etti.

Durmaz, Malezya'ya ile bu alanda daha yakın ilişkiler içerisinde olmayı arzu ettiklerini belirterek, Malezyalı meslektaşları ile sürdürülebilir ekonomik ve turizm alalında işbirliği kurmayı hedeflediklerini söyledi.

Durmaz, Şubat ayı içerisinde de Japonya'daki kooperatifçilerle de Göreme beldesinde bir araya gelerek, yakın işbirliğinin daha da geliştirilmesi üzerine görüşmeler yapacaklarını dile getirdi.

Malezya Kooperatifçi Grubuna başkanlık yapan Prof Dr Abdül Razak Chık, Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifinin işleyişini daha yakından görmek için böyle bir organizasyon gerçekleştirdiklerini belirterek, ilk kez ziyaret ettikleri Kapadokya bölgesinde kooperatifçiliğin bu denli yaygın olduğunu görmekten büyük bir mutluluk duyduklarını söyledi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Malezya ve Göreme Kooperatifleri İşbirliği - Son Dakika

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