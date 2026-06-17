Aydın'da Malgaç Baskını'nın yıl dönümünde anlamlı yürüyüş - Son Dakika
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Aydın'da Malgaç Baskını'nın yıl dönümünde anlamlı yürüyüş

Aydın\'da Malgaç Baskını\'nın yıl dönümünde anlamlı yürüyüş
17.06.2026 13:25  Güncelleme: 13:26
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Aydın Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Malgaç Baskını'nın yıl dönümünde düzenlenen anma yürüyüşünde vatandaşlar, tarihi mekanları ziyaret ederek Milli Mücadele kahramanlarını andı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Milli Mücadele'nin önemli dönüm noktalarından biri olan Malgaç Baskını'nın yıl dönümü kapsamında anma yürüyüşü düzenlendi. Vatandaşlar, kahramanların izinde yürüyerek tarihi mekanları ziyaret etti.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, Aydın Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı eğitmenleri ile vatandaşlar bir araya geldi. Program kapsamında katılımcılar, Çine ilçesi Yağcılar Mahallesi'nden başlayarak Kuvayı Milliye Müzesi'ne kadar yürüyüş gerçekleştirdi.

Tarihi kaynaklara göre, Yağcılar Mahallesi'nden hareket eden 17 kişilik bir grup tarafından gerçekleştirilen Malgaç Baskını, işgal güçlerine karşı verilen mücadelenin önemli sembollerinden biri olurken; baskının planlandığı yer olarak bilinen Kuvayı Milliye Müzesi ile Milli Mücadele kahramanları Yörük Ali Efe ve Kıllıoğlu Hüseyin Efe'nin konakladığı Yağcılar Mahallesi, anma etkinliğine tarihi bir anlam kattı.

Yürüyüşün ardından katılımcılar Sultanhisar ilçesine geçerek Malgaç Anıtı'nı ziyaret etti. Burada gerçekleştirilen anma programında Milli Mücadele kahramanları için dua edildi, anıt önünde hatıra fotoğrafı çekildi. Katılımcılar, geçmişten günümüze Milli Mücadele ruhunu yaşatan etkinlik dolayısıyla Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın'da Malgaç Baskını'nın yıl dönümünde anlamlı yürüyüş - Son Dakika

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