Mali müşavirler hem göze hem kulağa hitap etti - Son Dakika

Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın (BSMMMO) meslek mensuplarından oluşan Türk Halk Müziği Korosu ile Halk Dansları Topluluğu, Çağdaş Eğitim Kooperatifi Kır Çiçekleri yararına düzenlenen gecede sahne alarak, izleyenlerden tam not aldı.

BSMMMO Sosyal Yardımlaşma ve Kültürel Etkinlikler Komisyonu'nun katkılarıyla BAOB Yerleşkesi Oditoryum Salonu'nda Oda Yönetim Kurulu'nun ev sahipliğinde düzenlenen geceye, meslek mensupları ve aileleri geniş katılım gösterdi. Meslek mensupları Sevinç Akdağ ile Gürcan Sünneli'nin sunumunda gerçekleşen etkinliğin açılış konuşmasını ise Oda Başkanı Doğan Yılmaz yaptı. Açılışın ardından; ilk olarak sahneye Kemal Kamalı şefliğindeki BSMMMO Türk Halk Müziği Korosu çıktı. Meslek mensuplarından oluşan koro, halk müziğinin sevilen eserlerini seslendirerek geceye katılanlara müzik ziyafeti sunarken, programda Oda Başkanı Doğan Yılmaz da bağlamasıyla sahneye çıkarak, koroda yer alan Sosyal Yardımlaşma ve Kültürel Etkinlikler Komisyonu Başkanı Sevinç Akdağ ile düet yaptı.

Halk Dansları Topluluğundan Görsel Şölen

Programın ikinci bölümünde ise Bülent Gezer ve Özkan Aklan'ın eğitmenliğini yaptığı meslek mensuplarından oluşan BSMMMO Halk Dansları Topluluğu sahne aldı. Çağdaş Eğitim Kooperatifi Kır Çiçekleri yararına düzenlenen gecede; koro ve halk oyunları ekibinde yer alan tüm meslek mensuplarına teşekkür belgesi ve karanfil takdim edildi. Etkinlik; BSMMMO Türk Halk Müziği Korosu Şefi Kemal Kamalı, BSMMMO Halk Dansları Topluluğu Genel Sanat Yönetmeni Bülent Gezer, BSMMMO Halk Dansları Topluluğu Eğitmen ve Kareografı Özkan Aklan ile gecenin sponsorluğunu üstlenen Uyumsoft firmasına günün anısına plaket takdim edilmesi ile sona erdi. - BURSA