Maliye Bakanı Şimşek\'ten İzaha Davet Geliyor

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GENÇAĞA KARAFAZLI

Rize Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu, "Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile son 5-10 günde birkaç kez bir araya geldik. Seçimden sonra izaha davet geliyor. İnanılmaz denetimler geliyor. Bundan sonra da altın ithalatında kota artarak devam edecek. Seçimden sonra enflasyon pik yapacak. Özellikle seçimden sonra nisan ve mayısta enflasyonun yüzde 75'i bulması bekleniyor. Yine kendi ifadesi ile bu bir buçuk yıllık çok zor bir sürecin bizi beklediğini belirtiyor. Bunun yanında ÖTV ve stopajda da artış bekliyoruz" dedi.

Rize Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu, Oda'nın mart ayı meclis toplantısında konuştu. Oda'nın internet sitesinde yer alan konuşma metnine göre; Karamehmetoğlu, şunları söyledi:

"SEÇİMDEN SONRA İZAHA DAVET GELİYOR"

"Maliye Bakanı Sayın Şimşek ile son 5- 10 günde birkaç kez bir araya geldik. Bu görüşmede ardından şunu söylemeliyim ki seçimden sonra izaha davet geliyor. Artık bugün iftarda ne yediğimiz, sahurda ne yediğimiz, yani MASAK üzerinden ne varsa her şey biliniyor. Dolayısıyla her şey devletin elinde. Enflasyon muhasebesiyle devlet ciddi bir kaynak oluşturacak. Bundan sonraki süreçte çok dikkatli olmamız lazım. Hakikaten inanılmaz denetimler geliyor. Bunu size söyleyeyim. Bu çok açık ve net.

"ALTIN İTHALATINDA KOTA ARTARAK DEVAM EDECEK"

Sayın Maliye Bakanımız, 'Artık altında ithalata kota koyacağız' demişti. Çünkü Türkiye 2023 yılında dünyada en fazla altın ithal eden ülke konumunda. Türkiye 2023 yılında altına 30 milyar dolar para vermiş. Neredeyse tamamen yastık altına gitmiş bu para. Maliye Bakanımız bunun ekonominin üzerinde olumlu bir etkisi olmadığını savunuyor. Şimdi dolayısıyla ithalatına kota uygulaması geçtiğimiz hafta salı günü başladı. Bundan sonra da altın ithalatında kota artarak devam edecek. Bu bir başlangıç yani bunu da sizlerle paylaşmak istedim.

"NİSAN VE MAYISTA ENFLASYON YÜZDE 75'İ BULACAK"

Bir diğer başlığımız enflasyon. Tahminlere göre nisan- mayıs aylarında enflasyon pik yapacak. Yani özellikle seçimden sonra nisan ve mayısta enflasyon yüzde 75'i bulacak. Enflasyon rakamları şu anda yüzde 67. Bu süreçte iş dünyası olarak biraz dikkat etmeliyiz. Ancak Sayın Bakanımızın ifadesiyle eylül- ekim aylarında 26 puan civarında düşecek ve yıl sonu enflasyon yüzde 38 ile yüzde 42 arasında olacak. Yine kendi ifadesi ile bu bir buçuk yıllık çok zor bir sürecin bizi beklediğini belirtiyor.

"ÖTV VE STOPAJLARA ARTIŞ BEKLİYORUZ"

Bunun yanında ÖTV ve stopajlara artış bekliyoruz. KDV konusunda bir düzenleme geldiğini de ifade edebiliriz. Tüm KDV oranlarının yüzde 20 bandında buluşturulması çalışmasının yürütüldüğü değerlendirmesi yapıldı. Bu bağlamda farklı rakamlar ile karşılaştığımız bu kaotik ortam bir bakıma ortadan artmış olacak denilebilir. Gelir vergisi, kurumlar vergisi ve MTV'nin zamlanmasının gündemde olmadığını ifade edebiliriz. Dış ticaret açığımız alınan sıkılaştırma kararları ile 40 milyar dolar civarına gerilemiş durumda. Yaz aylarındaki turizm gelirleri ile birlikte dış ticaret açığının ortadan kalkacağı öngörüsü de bizlerle paylaşıldı."