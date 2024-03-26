Maliye Bakanı Şimşek'ten İzaha Davet Geliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Maliye Bakanı Şimşek'ten İzaha Davet Geliyor

Maliye Bakanı Şimşek\'ten İzaha Davet Geliyor

Rize Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile yaptıkları görüşmelerde seçim sonrası izaha davetin geldiğini ve inanılmaz denetimlerin yapılacağını belirtti. Karamehmetoğlu ayrıca altın ithalatında kota artışı, enflasyonun yükseleceği ve ÖTV ile stopajlarda artış beklentisi olduğunu ifade etti.

26.03.2024 16:01  Güncelleme: 16:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GENÇAĞA KARAFAZLI

Rize Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu, "Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile son 5-10 günde birkaç kez bir araya geldik. Seçimden sonra izaha davet geliyor. İnanılmaz denetimler geliyor. Bundan sonra da altın ithalatında kota artarak devam edecek. Seçimden sonra enflasyon pik yapacak. Özellikle seçimden sonra nisan ve mayısta enflasyonun yüzde 75'i bulması bekleniyor. Yine kendi ifadesi ile bu bir buçuk yıllık çok zor bir sürecin bizi beklediğini belirtiyor. Bunun yanında ÖTV ve stopajda da artış bekliyoruz" dedi.

Rize Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu, Oda'nın mart ayı meclis toplantısında konuştu. Oda'nın internet sitesinde yer alan konuşma metnine göre; Karamehmetoğlu, şunları söyledi:

"SEÇİMDEN SONRA İZAHA DAVET GELİYOR"

"Maliye Bakanı Sayın Şimşek ile son 5- 10 günde birkaç kez bir araya geldik. Bu görüşmede ardından şunu söylemeliyim ki seçimden sonra izaha davet geliyor. Artık bugün iftarda ne yediğimiz, sahurda ne yediğimiz, yani MASAK üzerinden ne varsa her şey biliniyor. Dolayısıyla her şey devletin elinde. Enflasyon muhasebesiyle devlet ciddi bir kaynak oluşturacak. Bundan sonraki süreçte çok dikkatli olmamız lazım. Hakikaten inanılmaz denetimler geliyor. Bunu size söyleyeyim. Bu çok açık ve net.

"ALTIN İTHALATINDA KOTA ARTARAK DEVAM EDECEK"

Sayın Maliye Bakanımız, 'Artık altında ithalata kota koyacağız' demişti. Çünkü Türkiye 2023 yılında dünyada en fazla altın ithal eden ülke konumunda. Türkiye 2023 yılında altına 30 milyar dolar para vermiş. Neredeyse tamamen yastık altına gitmiş bu para. Maliye Bakanımız bunun ekonominin üzerinde olumlu bir etkisi olmadığını savunuyor. Şimdi dolayısıyla ithalatına kota uygulaması geçtiğimiz hafta salı günü başladı. Bundan sonra da altın ithalatında kota artarak devam edecek. Bu bir başlangıç yani bunu da sizlerle paylaşmak istedim.

"NİSAN VE MAYISTA ENFLASYON YÜZDE 75'İ BULACAK"

Bir diğer başlığımız enflasyon. Tahminlere göre nisan- mayıs aylarında enflasyon pik yapacak. Yani özellikle seçimden sonra nisan ve mayısta enflasyon yüzde 75'i bulacak. Enflasyon rakamları şu anda yüzde 67.  Bu süreçte iş dünyası olarak biraz dikkat etmeliyiz. Ancak Sayın Bakanımızın ifadesiyle eylül- ekim aylarında 26 puan civarında düşecek ve yıl sonu enflasyon yüzde 38 ile yüzde 42 arasında olacak. Yine kendi ifadesi ile bu bir buçuk yıllık çok zor bir sürecin bizi beklediğini belirtiyor.

"ÖTV VE STOPAJLARA ARTIŞ BEKLİYORUZ"

Bunun yanında ÖTV ve stopajlara artış bekliyoruz. KDV konusunda bir düzenleme geldiğini de ifade edebiliriz. Tüm KDV oranlarının yüzde 20 bandında buluşturulması çalışmasının yürütüldüğü değerlendirmesi yapıldı. Bu bağlamda farklı rakamlar ile karşılaştığımız bu kaotik ortam bir bakıma ortadan artmış olacak denilebilir. Gelir vergisi, kurumlar vergisi ve MTV'nin zamlanmasının gündemde olmadığını ifade edebiliriz. Dış ticaret açığımız alınan sıkılaştırma kararları ile 40 milyar dolar civarına gerilemiş durumda. Yaz aylarındaki turizm gelirleri ile birlikte dış ticaret açığının ortadan kalkacağı öngörüsü de bizlerle paylaşıldı."

Kaynak: ANKA

Mehmet Şimşek, Maliye, Rize, ÖTV, Yerel, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Maliye Bakanı Şimşek'ten İzaha Davet Geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:56 Özhaseki’den kentsel dönüşüm mağduru vatandaşa sert tepki: Mikrofonu atıp giderim Özhaseki'den kentsel dönüşüm mağduru vatandaşa sert tepki: Mikrofonu atıp giderim
15:09 Gazze’de havadan yardım faciaya dönüştü: 18 ölü Gazze'de havadan yardım faciaya dönüştü: 18 ölü
15:04 TİP, Gökhan Zan’ın ses kayıtlarının doğruluğunu kanıtlayan bir uzman raporunu yayınladı TİP, Gökhan Zan'ın ses kayıtlarının doğruluğunu kanıtlayan bir uzman raporunu yayınladı
14:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dikkat çeken enflasyon mesajı: Ne verirsek verelim dipsiz kuyu misali kaybolup gidiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken enflasyon mesajı: Ne verirsek verelim dipsiz kuyu misali kaybolup gidiyor
14:43 Hatay’da otomobil ile tır çarpıştı Aynı aileden 6 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Hatay'da otomobil ile tır çarpıştı! Aynı aileden 6 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
16:37 Erden Timur’dan TFF’ye olay sözler: Dik duramıyor Erden Timur'dan TFF'ye olay sözler: Dik duramıyor
15:52 İmamoğlu’na Kürtçe seçim şarkısı yaptılar İmamoğlu'na Kürtçe seçim şarkısı yaptılar
15:29 Sosyal medyaya sızan görüntüler ortalığı ayağa kaldırmıştı TFF hakem toplantısının tamamını yayınladı Sosyal medyaya sızan görüntüler ortalığı ayağa kaldırmıştı! TFF hakem toplantısının tamamını yayınladı
14:56 Olaylı maçta tutuklanan 5 Trabzonspor taraftarına mahkemeden ret Olaylı maçta tutuklanan 5 Trabzonspor taraftarına mahkemeden ret
13:28 Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş’a 4 yıl hapis cezası Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'a 4 yıl hapis cezası
12:21 8 kişilik erkek grubunun bekarlığa veda partisini, kadın olmadığı için reddeden mekana 80 bin TL para cezası kesildi 8 kişilik erkek grubunun bekarlığa veda partisini, kadın olmadığı için reddeden mekana 80 bin TL para cezası kesildi
12:02 Türk futbolunu sallayan görüntülere ilk tepki Uğur Dündar’dan geldi: Onurunuz varsa düdüğü asın Türk futbolunu sallayan görüntülere ilk tepki Uğur Dündar'dan geldi: Onurunuz varsa düdüğü asın
11:52 CHP’li gençler, AK Partili fenomeni İmamoğlu’na oy vermesi için ikna etmeye çalıştı CHP'li gençler, AK Partili fenomeni İmamoğlu'na oy vermesi için ikna etmeye çalıştı
11:49 Yozgat’ta belediye başkan adayı mikrofonun açık olduğunu unutarak hakaret etti Yozgat'ta belediye başkan adayı mikrofonun açık olduğunu unutarak hakaret etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2024 16:43:15. #1.13#
SON DAKİKA: Maliye Bakanı Şimşek'ten İzaha Davet Geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement