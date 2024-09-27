Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, Yalı Mahallesi'nde Mahalle Toplantısı Düzenledi - Son Dakika
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Yerel

Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, Yalı Mahallesi'nde Mahalle Toplantısı Düzenledi

Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, Yalı Mahallesi\'nde Mahalle Toplantısı Düzenledi

Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, Yalı Mahallesi'nde düzenlenen mahalle toplantısında, sorunları birlikte tespit edip çözümleri de birlikte üreteceklerini ifade etti. Temizlik, kentsel dönüşüm, güvenlik gibi birçok konu dile getirildi.

27.09.2024 11:13  Güncelleme: 11:16
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Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, "mahalle toplantıları"nın ikincisinde Yalı Mahallesi sakinleriyle buluştu. Başkan Köymen, "Sorunları birlikte tespit edip çözümleri de birlikte üreteceğiz"dedi.

Maltepe Belediye Başkanı mimar Esin Köymen'in Büyükbakkalköy Mahallesi ile başlattığı mahalle toplantılarının ikinci adresi Yalı Mahallesi oldu. Maltepe Belediyesi'nce Beşçeşmeler Meydanı'nda düzenlenen toplantıya Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri, Yalı Mahallesi Muhtarı Arzu Turna, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Çoğunlukla temizlik, kentsel dönüşüm, ilaçlama, güvenlik, trafik, sokak hayvanları, kaçak göçmenler, alkol ve gürültü üzerine sorunların dile geldiği toplantıda Başkan Köymen, sorunları tespit ederek, vatandaşlarla birlikte çözüm üreteceklerini belirtti.

"Sorunları birlikte tespit edip çözümleri de birlikte üreteceğiz"

Maltepe sorunları yerinde tespit ederek çözüm bulacaklarını belirten Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, "Biz seçimlerden önce de yerel yönetimlerde bir çalışma sistemi olarak aslında yerel ile birlikte bir çalışma yapacağımızı söylemiştik. Yapılan mahalle toplantıları da bunun bir parçası. Sorunları birlikte tespit edip çözümleri de birlikte üreteceğiz. Ortak iş birliği içeren bir süreç. Bir taraftan da mahalle meclisleri üzerinden yerel yönetime bir katkı sağlamak gibi bir sürecimiz vardı. Birlikte yönetiminde bir parçası buydu. Toplumcu yerel yönetim modeli derken katılımcılığı gerçek anlamda örgütleyen bununla ilgili çalışmalarını yapıp hazırlayan bir yerel yönetim modeli. Dolayısıyla diğer taraftan da mahalle meclislerinin kurgusu içinde bu toplantıları yapmış oluyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirmek bizim için keyifli. O anlamda geri dönüşler bizleri mutlu ediyor. Çalışma motivasyonumuzu arttırıyor" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, Yalı Mahallesi'nde Mahalle Toplantısı Düzenledi - Son Dakika

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