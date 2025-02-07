Maltepe Belediye Başkanı\'ndan Süreyya Plajı Açıklaması

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Maltepe Belediye Meclisi'nde konuşan Belediye Başkanı Esin Köymen, Süreyya Plajı'nda tahliye ettikleri alanla ilgili yalan yanlış bilgiler paylaşıldığı için bir açıklama yaptı. Köymen, "Vakfın mülkiyetinde yap-işlet-devret modeliyle bir yapı yapıp burada işletmesini yapan, süresi dolan, sonra da yapılan protokollerle vakfı gelir kaybına uğratan bir süreçle karşı karşıyayız. Hukuki ve vakıf olarak sürdürdüğümüz mücadelemiz devam edecektir" dedi.

Maltepe Belediye Meclisi'nin şubat ayı ikinci oturumu Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen Başkanlığı'nda, meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Köymen, Süreyya Paşa Vakfı'ndaki süreçle ilgili meclis üyelerini bilgilendirdi. Belediye başkanlığı görevine geldiği süreçte Süreyya Paşa Vakfı'nın gelirlerinin vakıf tüzüğüne uygun kullanılabilmesi için çalışmalar hızlandırdıklarına dikkat çeken Köymen sözlerine "1992 yılında eski Süreyya Plajı'nın olduğu alan, yap- işlet-devret modeliyle bir şirkete verildi. 2019 yılında bu şirketin kullanım süresi doldu ve devretmesi gerekiyordu. Çeşitli defalar protokollerde iyileştirmeler yapıldı. Kira bedellerinde değişiklikler yapıldı ama bu arada kiraların aksaması nedeniyle davalarda açılmıştı geçmiş dönemlerde" diye devam etti.

'Süreç çok sağlıklı işlemedi'

Kesinleşmiş yargı kararıyla geçtiğimiz temmuz ayında şirketin tahliyesini gerçekleştirdiklerini, tahliyeden sonra şirketin yedi defa tahliyenin durdurulmasıyla ya da ertelenmesiyle ilgili başvuruda bulunduğunu ve bunların hepsinin reddedildiğini hatırlatan Köymen "Arkasından dosyaya yeni bir avukat katıldı. Burada da konuşuldu ve basın açıklamamızda da ifade etmiştik. Çok kısa süre içerisinde boşaltılmış yerin sanki hiç boşaltılmamış gibi yürütmesinin durdurulması kararı çıktı. Burada sürecin ne yazık ki çok sağlıklı işlemediğini ifade etmek isterim" diye sözlerini sürdürdü.

"Vakfın gelir kaybının önüne geçtik"

Bu davalar devam ederken vakıfla ilgili çalışmaları son derece aleni biçimde yaptıklarına işaret eden Köymen, "Vakfa iletilen kira gelirlerinin oradan toplanan gelirlerin yaklaşık onda biri olduğunu gördüğümüz için vakfın gelir kaybına sebebiyet verildiği için kira güncellemelerine gidilip özellikle burada tahliyeden sonra bir düzenleme yapıldı. Vakfın gelirleri de amacına uygun olarak Maltepe'de yaşayanların eğitim ve sağlık hizmetlerine destek olmak için kullanılmaya başlandı. 'Genç Üniversiteli' bursuyla bin öğrenciye on ay boyunca burs, 'Okul Arkadaşım Maltepe' kampanyasıyla ilk, orta ve lisede okuyan dar gelirli öğrencilere tek seferlik ikinci dönemin başında beş bin liralık eğitim desteği verdik" diye konuştu.

Tahliye ettiğimiz alanda spekülasyon yapılıyor

Tahliye ettikleri alanda bulunan şirketin tahliyesinden sonra oldukça fazla spekülasyon yaşandığına dikkat çeken Köymen şunları kaydetti: "Şirket aynı zamanda bu alışveriş merkezinin güvenliğini ve temizlik ihtiyacını karşılıyordu. Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şirketi Boğaziçi Grup ile bir anlaşma yaptık. Temizlik ve güvenlik hizmetleri Boğaziçi Grup'tan alındı. Yukarıda kiralaması oldu. Park Ticaret'in boşalttığı ofis birimleriyle ilgili. Burada gençlik merkezleri, öğrencilere ders çalışabilecekleri alanlar, kütüphane alanları oluşturuldu. Diğer bölümlerde bizler tadilatlar yapıyorduk. Öğrencilerin ücretsiz kullanabilecekleri eğitim alanları olarak kullanılması yönünde. Son mahkeme kararıyla tekrar şirketin geri gelmesi yönünde karar çıktı. Bu karar doğrultusunda kullanılan alanlar hariç diğer ofislerin küçük odaların bulunduğu bölümlerin kendilerine teslimi yapıldı ama mahkeme devam ediyor. Bütün mücadelemiz vakfın gelirlerinin Maltepe'de yaşayan insanların eğitim ve sağlık hizmetleri için kullanılmasıdır. Vakfın gelirlerinin yükseltilmesi de dahil olmak üzere gözler buraya çevrilmiş oldu. En nihayetinde vakfın mülkiyetinden bahsediyoruz. Yap- işlet- devret modeliyle bir yapı yapıp burada işletmesini yapan, süresi dolan sonrada yapılan protokollerle vakfı gelir kaybına uğratan bir süreçle karşı karşıyayız. Hukuki ve vakıf olarak sürdürdüğümüz mücadelemiz devam edecektir."

Toplantıda daha sonra gündemde yer alan yedi maddenin oylaması yapıldı. Fındıklı Mahallesi ve Başıbüyük Mahallesi sınırları arasında kalan Gizemli Çıkmazı Sokak'ın kaldırılması ile ilgili Girne Mahallesi sınırları içerisinde kalan Can Dostum Sokak aksının uzatılmasıyla ilgili öneri oy birliğiyle kabul edildi. Bir sonraki toplantı 3 Mart Pazartesi tarihinde düzenlenecek. - İSTANBUL