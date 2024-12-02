Maltepe Belediye Meclisi Aralık Oturumları Başladı - Son Dakika
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Yerel

Maltepe Belediye Meclisi Aralık Oturumları Başladı

Maltepe Belediye Meclisi Aralık Oturumları Başladı

Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, meclis toplantısında ekonomik baskılara ve kayyım uygulamalarına karşı toplumsal cinsiyet eşitliği ve yerel hizmetlerin devamı vurgusu yaptı. Belediye hizmetlerinin engellenmemesi gerektiğini belirtti.

02.12.2024 15:43  Güncelleme: 15:51
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Maltepe Belediye Meclisi'nin Aralık ayı meclis toplantıları başladı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra belediyeler üzerinde oluşturulan ekonomik baskıya dikkat çekerek, "Yıllarca talep edilmeyen alacakların bu dönemde, belediye hizmetlerine engel olacak şekilde bir baskı aracına dönüştürülmesine hep birlikte itiraz etmeliyiz. Her ne olursa olsun, bizler komşularımıza toplumcu belediyecilik anlayışı ile hizmet etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Kreş, öğrenci yurtları ve diğer sosyal belediyecilik hizmetlerini kararlılıkla sürdüreceklerinin altını çizen Köymen "Merkezi idarenin de bu hizmetlerimiz noktasında engel değil, destek olacağına inanmak istiyorum. Siyasi kaygılarla belediyelere yönelik hizmetleri engelleyici baskıların, cezalandırdığı tek adres vardır o da hizmet etmekle yükümlü olduğumuz komşularımız yani halkımız. 31 Mart'tan sonra belediyeler üzerinde oluşturulan ekonomik baskıyı da bu şekilde değerlendirmek gerekir. Yıllarca talep edilmeyen alacakların bu dönemde, belediye hizmetlerine engel olacak şekilde bir baskı aracına dönüştürülmesine hep birlikte itiraz etmeliyiz. Her ne olursa olsun, bizler komşularımıza toplumcu belediyecilik anlayışı ile hizmet etmeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

'Kayyım uygulaması bir an önce terk edilmeli'

101 yıllık cumhuriyete yakışmayan ve anayasaya açıkça aykırı kayyım uygulamasının bir an önce terk edilmesi gerektiğini tekrarlayan Köymen "Bir tartışmaya mahal vermeden; konunun, evrensel hukuk ilkeleri ve anayasamız çerçevesinde ele alınması, bir belediye başkanının görevden alınmasını gerektiren bir durum varsa da yerine seçilmiş belediye meclis üyelerinden birinin atanması demokrasimizin ve hukukun gereğidir." şeklinde sözlerine devam etti.

'Yerel yöneticiler engelleri kaldırmalı'

3 Aralık'ın Dünya Engelliler günü olduğunu hatırlatan Köymen, yerel yöneticilerin engelleri kaldırmak ve kentsel alanlarda engellileri de düşünerek mekanlar oluşturmak ve çalışmalarını bu farkındalıkla yürütmek durumunda olduklarına işaret etti.

'Toplumsal cinsiyet eşitliği için çalışmalıyız'

5 Aralık tarihinin kadınların seçme ve seçilme hakkının anayasal ve yasal güvencelere kavuşmasının 90. yıl dönümü olduğunu hatırlatan Köymen, "Cumhuriyetin en önemli kazanımlarından olan ve cinsiyet eşitliği önündeki büyük bir engelin aşılmasının köşe taşlarındandır. Bugün kadınların yönetimde ve iş hayatında daha etkin ve sayıca daha fazla olması gerekliliği açıktır. Toplumsal cinsiyet eşitliği için hep birlikte mücadele etmeliyiz." 2024 yılını geride bırakmaya sayılı günler kaldığını hatırlatan Köymen, "2025 itibari ile geride bırakacağımız 9 aylık mesaimiz için hepinize teşekkür ederim, emeklerinize sağlık. Birlikte Maltepe'de güzel işlere imza atmak hepimizin önceliği. Bu vesileyle şimdiden hepinizin yeni yılını kutluyorum." dedi. Meclis toplantısı, gündemdeki maddelerin görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edilmesinin ardından sona erdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Maltepe Belediye Meclisi Aralık Oturumları Başladı - Son Dakika

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