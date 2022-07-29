Maltepe'de yüksek LGS başarısı - Son Dakika
Üye Girişi

Maltepe'de yüksek LGS başarısı

29.07.2022 13:55
Maltepe'de yüksek LGS başarısı

Maltepe Belediyesi Cumhuriyet Eğitim Merkezi öğrencilerinin yüzde 76'sı LGS sonuçlarıyla Anadolu Liseleri'ne yerleşti.

Maltepe Belediyesi Cumhuriyet Eğitim Merkezi öğrencilerinin yüzde 76'sı LGS sonuçlarıyla Anadolu Liseleri'ne yerleşti.

Maltepe Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü'ne bağlı Cumhuriyet Eğitim Merkezi, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarında yüksek başarı oranı yakaladı. Cumhuriyet Eğitim Merkezi'nde LGS'ye hazırlanan öğrencilerden yüzde 76'sı hedefledikleri liselere yerleşmenin mutluluğunu yaşadı.

Uzman kadroyla hazırlandılar

Cumhuriyet Eğitim Merkezi'nde 8. sınıf öğrencilerine yıl boyunca eğitim, sınav ve rehberlik hizmeti sunuldu. Merkezde, uzman eğitim kadrosuyla öğrencilere Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilimler, din kültürü ve ahlak bilgisi, İngilizce dersleri verildi. Deneme sınavlarıyla öğrenciler bilgi ve becerilerini ölçme, sınav tecrübesi kazanma olanağı buldu. Açıklanan LGS yerleştirme sonuçlarına göre öğrencilerin yüzde 76'sı Anadolu Lisesi, yüzde 21'i Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yüzde 3'ü Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne yerleşti. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
LGS sınavında yüzde 1'lik dilime girenlerin tercihi; Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi LGS sınavında yüzde 1'lik dilime girenlerin tercihi; Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ataevleri'nde LGS'de büyük başarı Ataevleri'nde LGS'de büyük başarı
Kaynak: İHA

Maltepe Belediyesi, Anadolu Lisesi, Cumhuriyet, LGS, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Maltepe'de yüksek LGS başarısı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:37 Araç sahiplerine kötü haber! LPG fiyatları 30 kuruş artacak
13:26 Galatasaray'da dünyaca ünlü 10 numara gündeme geldi
13:24 Yavaş gitmesi için uyardığı maganda, baba ve oğlunu silahla kovaladı
13:12 Putin'den Erdoğan'a 'tahıl koridoru' jesti! Türkiye'ye yatırım için 15 miyar dolar göndereceği belirtildi
13:10 Eşlerini öldüren İranlı 3 kadının idam edildiği duyuruldu
13:01 Dua Lipa'nın konser verdiği salonda havai fişek patlatıldı! Yaralıların olduğu olayla ilgili soruşturma başlatıldı
13:00 Yeni evlerinin duvarından kan sızıyor! Gözlerine uyku girmiyor
12:38 MEB okulların açılacağı tarihi açıkladı! İşte yeni eğitim öğretim döneminin takvimi
12:11 Avustralya'da bir vücut geliştirme fenomeni, çocuğunun yanında verdiği müstehcen pozu paylaşınca veliler ayaklandı
12:09 Avustralya'nın ilk başörtülü milletvekili Fatima parlamentoda: Başörtüsünü gururla takın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2022 13:55:23. #1.12#
SON DAKİKA: Maltepe'de yüksek LGS başarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement