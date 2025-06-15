Maltepe Belediyesi Felsefeyi Halkla Buluşturdu

Maltepe Belediyesi, felsefeyi halkla buluşturmaya devam ediyor. Maltepe'de gerçekleşen söyleşide, felsefenin gündelik yaşamla kurduğu bağ ve bireyin kriz anlarındaki duruşuna etkisi ele alındı.

Maltepe Belediyesi'nin kültür-sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen felsefe söyleşilerinde, Prof. Dr. Betül Çotuksöken felsefenin insan yaşamındaki rolünü ve kriz anlarında bireyin duruş geliştirme sürecini anlattı. Haziran ayı kapsamında düzenlenen felsefe söyleşilerinde bu ayın açılışını Maltepe Üniversitesi Mütevelli Heyeti Danışmanı Prof. Dr. Betül Çotuksöken yaptı. Etkinlikte felsefenin yaşamla kurduğu derin bağlar ele alındı.

Prof. Dr. Çotuksöken: "Felsefe hayatın her alanında belirleyici"

Prof. Dr. Çotuksöken, felsefenin yalnızca soyut bir düşünce alanı değil, hayatın her alanında belirleyici bir konumda olduğunu vurguladı. İnsanın felsefeyle iç içe olduğunu belirten Çotuksöken, farklı sektörlerdeki mefhuma dair gelişmelerin dahi felsefi temellere dayandığını ifade etti. Konuşmasında felsefenin bireyin duruş geliştirmesine olan katkısına dikkat çeken Çotuksöken, özellikle kriz anlarında ortaya çıkan tutumların, felsefenin temel uğraş alanı olduğunu belirtti.

Antik Yunan felsefesinden yola çıkarak "hal" kavramını ele alan Çotuksöken, bu halin zamanla nasıl bir duruşa evrildiğini örneklerle anlattı. Felsefeyi hayatın merkezine taşıyan, fikri farkındalık ve toplumsal bilinç kazandırmayı hedefleyen etkinliğin sonunda Prof. Dr. Betül Çotuksöken, felsefeye alan açtığı ve bu söyleşileri halkla buluşturduğu için Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen'e teşekkür etti. - İSTANBUL