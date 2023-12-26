Maltepe Belediyesi\'nde gençler arasında sevgi ve saygı atölyesi düzenlendi

Maltepeli gençler, Maltepe Belediyesi'ne bağlı Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde gençler arasındaki sevgiyi, saygıyı ve sosyal sorumluluk bilincini geliştirmeyi amaçlayan atölye çalışması düzenledi. Çalışmada ısındırma aktivitesi düzenlendi ve toplu olarak hareket edildiğinde kalıpların yıkılabileceğinin altı çizildi.

Maltepe Belediyesi'ne bağlı Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde, gençler arasındaki sevgiyi, saygıyı ve sosyal sorumluluk bilincini geliştirmeyi amaçlayan Strateji Geliştirme Müdürlüğü gözetiminde Anlayış için Gençlik Derneği iş birliğiyle 17-30 yaş arası gençlerle 13 kişilik bir atölye çalışması düzenlendi.

Bir günlük bu atölye çalışmasında, gençlerin sahip olduğu basmakalıp düşünceler, önyargılar ve bunların sebep olduğu ayrımcılıklar hakkında farkındalık yaratılması amaçlandı. Atölye çalışmasının sonunda katılımcı gençler bu konularda daha bilinçli ayrılmalarının yanında toplumun bir parçası olarak nasıl birlikte hareket edebileceklerini de öğrendiler. Ayrıca düzenlenen aktivitelerle toplu olarak hareket edildiğinde kalıpların yıkılabileceğinin altı çizildi.