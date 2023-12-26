 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Maltepe Belediyesi'nde gençler arasında sevgi ve saygı atölyesi düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Maltepe Belediyesi'nde gençler arasında sevgi ve saygı atölyesi düzenlendi

Maltepe Belediyesi'ne bağlı Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde gençler arasındaki sevgiyi, saygıyı ve sosyal sorumluluk bilincini geliştirmeyi amaçlayan atölye çalışması düzenlendi. Çalışmada toplu olarak hareket edildiğinde kalıpların yıkılabileceği vurgulandı.

Maltepe Belediyesi\'nde gençler arasında sevgi ve saygı atölyesi düzenlendi
26.12.2023 - 16:36,  Güncelleme: 16:39
Abone Ol

Maltepeli gençler, Maltepe Belediyesi'ne bağlı Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde gençler arasındaki sevgiyi, saygıyı ve sosyal sorumluluk bilincini geliştirmeyi amaçlayan atölye çalışması düzenledi. Çalışmada ısındırma aktivitesi düzenlendi ve toplu olarak hareket edildiğinde kalıpların yıkılabileceğinin altı çizildi.

Maltepe Belediyesi'ne bağlı Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde, gençler arasındaki sevgiyi, saygıyı ve sosyal sorumluluk bilincini geliştirmeyi amaçlayan Strateji Geliştirme Müdürlüğü gözetiminde Anlayış için Gençlik Derneği iş birliğiyle 17-30 yaş arası gençlerle 13 kişilik bir atölye çalışması düzenlendi.

Bir günlük bu atölye çalışmasında, gençlerin sahip olduğu basmakalıp düşünceler, önyargılar ve bunların sebep olduğu ayrımcılıklar hakkında farkındalık yaratılması amaçlandı. Atölye çalışmasının sonunda katılımcı gençler bu konularda daha bilinçli ayrılmalarının yanında toplumun bir parçası olarak nasıl birlikte hareket edebileceklerini de öğrendiler. Ayrıca düzenlenen aktivitelerle toplu olarak hareket edildiğinde kalıpların yıkılabileceğinin altı çizildi.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Maltepe Belediyesi, Yaşar Kemal, Kültür, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Maltepe Belediyesi'nde gençler arasında sevgi ve saygı atölyesi düzenlendi - Son Dakika


17:26
İzmir'de bir okula Esat Oktay Yıldıran isminin verilmesi tepkileri de beraberinde getirdi, bakanlıktan açıklama geldi İzmir'de bir okula Esat Oktay Yıldıran isminin verilmesi tepkileri de beraberinde getirdi, bakanlıktan açıklama geldi
17:04
MİT, Suriye'de terör örgütü PKK'ya ait tesisleri vurdu MİT, Suriye'de terör örgütü PKK'ya ait tesisleri vurdu
16:50
Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna 6 yıla kadar hapis talebi Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna 6 yıla kadar hapis talebi
16:29
Bakan Işıkhan: Asgari ücret zammını bu hafta açıklayacağız Bakan Işıkhan: Asgari ücret zammını bu hafta açıklayacağız
16:16
Zenginler liginde en çok habere konu olan isim Murat Ülker! İşte sıralama Zenginler liginde en çok habere konu olan isim Murat Ülker! İşte sıralama
15:56
DEM Parti'den Bahçeli'ye 4 maddelik yanıt: Bu ülkenin başına gelmiş en büyük kötülük siz ve yürüttüğünüz siyasettir DEM Parti'den Bahçeli'ye 4 maddelik yanıt: Bu ülkenin başına gelmiş en büyük kötülük siz ve yürüttüğünüz siyasettir
15:35
Bursa'da Özel Güvenlik Görevlilerine Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı Eğitimi Verildi Bursa'da Özel Güvenlik Görevlilerine Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı Eğitimi Verildi
15:32
İran'da 10 yıl önce kocasını öldüren kadın idam edildi İran'da 10 yıl önce kocasını öldüren kadın idam edildi

Son Dakika
17:26 İzmir'de bir okula Esat Oktay Yıldıran isminin verilmesi ortalığı karıştırdı, bakanlıktan açıklama geldi
17:04 MİT, Suriye'de terör örgütü PKK'ya ait tesisleri vurdu
16:50 Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna 6 yıla kadar hapis talebi
16:29 Bakan Işıkhan: Asgari ücret zammını bu hafta açıklayacağız
16:16 Zenginler liginde en çok habere konu olan isim Murat Ülker! İşte sıralama
15:56 DEM Parti'den Bahçeli'ye 4 maddelik yanıt: Bu ülkenin başına gelmiş en büyük kötülük siz ve yürüttüğünüz siyasettir
15:35 Bursa'da Özel Güvenlik Görevlilerine Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı Eğitimi Verildi
15:32 İran'da 10 yıl önce kocasını öldüren kadın idam edildi
15:25 İsrail basını yazdı: Netanyahu, Filistinlilerin başka ülkelere göç ettirilmesi için çalışıyor
15:27 Eski İsrail Genelkurmay Başkanı: İsrail Hamas'a karşı savaşı kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2023 17:49:17. #1.11#
SON DAKİKA: Maltepe Belediyesi'nde gençler arasında sevgi ve saygı atölyesi düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement