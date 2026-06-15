Maltepe'de Muharrem ayı öncesi cemevinde kapsamlı temizlik - Son Dakika
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Maltepe'de Muharrem ayı öncesi cemevinde kapsamlı temizlik

Maltepe\'de Muharrem ayı öncesi cemevinde kapsamlı temizlik
15.06.2026 11:49  Güncelleme: 11:55
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Maltepe Belediyesi, 16 Haziran'da başlayacak Muharrem orucu öncesinde ilçedeki cemevinde kapsamlı temizlik ve bakım çalışması yaptı. İbadet alanları ve ortak kullanım bölgeleri hijyen uygulamasıyla Muharrem ayına hazır hale getirildi.

Maltepe Belediyesi, 16 Haziran Salı günü başlayacak Muharrem orucu öncesinde ilçedeki cemevinde hazırlık çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda Maltepe Cemevi'nde gerçekleştirilen detaylı temizlik ve bakım çalışmalarıyla ibadet alanları Muharrem ayına hazır hale getirildi.

Belediye ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, cemevinin yoğun kullanım alanları başta olmak üzere tüm bölümlerde kapsamlı hijyen uygulaması gerçekleştirildi. Ortak kullanım alanları temizlenirken, ibadet alanında da detaylı çalışmalar yapıldı. Maltepe Belediyesi, yıl boyunca ilçedeki tüm ibadethanelerin temizlik ve bakım çalışmalarını ise aralıksız sürdürmeye devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Maltepe'de Muharrem ayı öncesi cemevinde kapsamlı temizlik - Son Dakika

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