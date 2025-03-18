Maltepe Belediyesi'nden şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar - Son Dakika
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Maltepe Belediyesi'nden şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar

Maltepe Belediyesi\'nden şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar

Maltepe Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla şehit aileleri ve gazilere iftar verdi.

18.03.2025 13:40  Güncelleme: 13:56
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Maltepe Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla şehit aileleri ve gazilere iftar verdi. İftara katılarak şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelen Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, "Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyoruz. Ramazan vesilesiyle bir araya geldiğimiz bu mübarek günlerin birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini temenni ediyorum" dedi.

Maltepe Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla ilçedeki şehit aileleri ve gaziler onuruna, Cevizli'deki Maltepe Belediyesi Cumhuriyet Kültür Merkezi'nde iftar programı düzenledi. Maltepe Belediyesi Başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar, Maltepe Kent Konseyi Başkanı Ziya Ünker, kent konseyi üyeleri ve siyasi parti temsilcilerinin katıldığı iftar dualar ve Maltepe Musiki Derneği'nin ilahileriyle başladı.

Başkan Köymen şehit aileleri ve gazilerle tek tek ilgilendi

Şehit aileleri ve gazilerle tek tek ilgilenen ve talepleriyle sorunlarını dinleyen Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, "Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyoruz. Bu akşam, şehit ve gazi ailelerimiz başta olmak üzere, meclis üyelerimiz, muhtarlarımız, kent konseyimiz ve siyasi partilerin temsilcileriyle iftar soframızı paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan ayının hepimize bereket, hoşgörü ve huzur getirmesini diliyor, bu mübarek günlerin birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini temenni ediyorum. Tuttuğumuz oruçlar kabul olsun." diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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