Maltepe Belediyesi\'nden Ücretsiz Kültür ve Sanat Gezileri

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Maltepe Belediyesi'nin "Kültür ve Sanat Gezileri" başlıyor. Maltepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün ücretsiz organize edeceği müze gezileri 24 Eylül-17 Ekim tarihlerinde düzenlenecek.

Şehrin farklı semtlerine yapılacak geziyle Maltepeli vatandaşların, üç imparatorluğa başkentlik yapan İstanbul'un müzelerini ziyaret edip geçmişine tanıklık etmesi, zengin kültür ve sanatının eşsiz örneklerini tanıması amaçlanıyor.

Tarihe yolculuk yapacaklar

Gezi kapsamında Beykoz Siloları, Deniz Müzesi- Resim Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzesi, Topkapı Sarayı, Yerebatan Sarnıcı, İstanbul Modern, Rahmi Koç Müzesi, Sabancı Müzesi ve Dolmabahçe Sarayı rehber eşliğinde ziyaret edilecek. İlk gezi 24 Eylül Salı günü Beykoz Siloları'na gerçekleşecek. Vatandaşlar, geçmiş yıllarda Beykoz Çubuklu mevkiinde akaryakıt depoları olarak kullanılan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin restorasyonu sonrasında yeniden şehre kazandırılan, endüstri mirasının önemli yapılarından Beykoz Çubuklu Siloları'nı ziyaret edecek. Gezi programıyla ilgili detaylı bilgiye belediyenin web sitesi üzerinden ve Maltepe Belediyesi'nin kurumsal sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir. - İSTANBUL