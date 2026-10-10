Maltepe'de çöken binada yaşamını yitiren İnan kardeşler dualarla uğurlandı - Son Dakika
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Maltepe'de çöken binada yaşamını yitiren İnan kardeşler dualarla uğurlandı

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Maltepe\'de çöken binada yaşamını yitiren İnan kardeşler dualarla uğurlandı
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Maltepe Cevizli Mahallesi'nde çöken 7 katlı binada hayatını kaybeden Ahmet Muhammed İnan (22) ve Zeynep İnan (20) için cenaze töreni düzenlendi. Törende baba Mustafa İnan ve anne Selma İnan güçlükle ayakta durdu, kardeşler Sancaktepe Ortadağ Mezarlığı'na uğurlandı.

Maltepe Cevizli Mahallesi'nde çöken 7 katlı binada hayatını kaybeden Ahmet Muhammed İnan (22) ve Zeynep İnan (20), düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuklarına uğurlandı. Cenazede anne ve babanın ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

Maltepe Cevizli Mahallesi'nde çöken 7 katlı binada hayatını kaybeden Ahmet Muhammed İnan ve Zeynep İnan için Maltepe Mimar Sinan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazede baba Mustafa İnan ve anne Selma İnan güçlükle ayakta durdu. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazını Maltepe Müftüsü Hasan Küçük kıldırdı. İki kardeş, kılınan cenaze namazının ardından Sancaktepe Ortadağ Mezarlığı'na defnedilmek üzere dualar eşliğinde son yolculuklarına uğurlandı. Cenaze törenine İstanbul Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen ve çok sayıda kişi katıldı.

Öte yandan, Ahmet Muhammed İnan'ın babasıyla birlikte reklam tabelaları işi yaptığı, Zeynep İnan'ın ise mimarlık bölümü öğrencisi olduğu öğrenildi. Ahmet Muhammed İnan'ın kısa süre önce yeni bir otomobil aldığı da belirtildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Maltepe'de çöken binada yaşamını yitiren İnan kardeşler dualarla uğurlandı - Son Dakika
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