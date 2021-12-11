Üye Girişi
Maltepe'de engelli bireyler kahvaltıda bir araya geldi - Son Dakika

Maltepe'de engelli bireyler kahvaltıda bir araya geldi

11.12.2021 00:57
Maltepe'de engelli bireyler kahvaltıda bir araya geldi

Maltepe'de down sendromlular, engelli bireyler ve aileleri kahvaltı programında buluştu.

Maltepe'de down sendromlular, engelli bireyler ve aileleri kahvaltı programında buluştu. Programda engelli ve down sendromlu bireyler palyaço etkinlikleri ile doyasıya eğlendi. Başkan Ali Kılıç da kahvaltı programına katılım gösterdi.

Maltepe Belediye'sinin ev sahipliğinde Bahadır Erdoğdu Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri Başkan Ali Kılıç ile kahvaltı organizasyonunda buluştu. Programa; Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, down sendromlu ve engelli bireyler ile aileleri katıldı. Kahvaltıyla başlayan organizasyon eğlenceli anlara sahne oldu. Müzik dinletisi ile eğlenceli dakikalar yaşayan öğrenciler, danslarıyla renkli anlar yaşattı. Minik öğrenciler buluşmaya renk katan palyaçolar ile doyasıya eğlendi.

"Neredeyse Avrupa'nın en büyük rehabilitasyon merkezlerinden birinden hizmet alıyorsunuz"

Program hakkında konuşan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Bahadır Erdoğdu'da, geldiğimiz günden beri temel bir amacımız vardı. Maltepe Belediyesi'nin tesislerinin Maltepe Belediyesi'nin işletmesi gerekir diye yola çıktık. Önce Yalçın Kızılay spor tesisimizi kurtardık. Biliyorsunuz orada yeni bir fitness merkezimiz açıldı. Çok güzel modern aletlerle çeşitli aktiviteleri hayata geçirebiliyoruz. Plates derslerimiz ve başında çok değerli bir hocamız var. Bahadır Erdoğdu'daki sorunları bir bütün olarak ele aldık. Zaman zaman ufak tefek aksaklıklar oldu ama hiçbir zaman belediye başkanı olarak çalışma arkadaşlarım ve orada çalışan arkadaşlarım size karşı asla bir önyargı olması söz konusu değil. Bütün samimiyetimle söylüyorum, hepinizi büyük ailemizin bir parçası olarak gördük. Sadece Maltepe olarak bakmadık, biraz önce masada otururken bir kardeşimle konuştuk, Pendik'ten buraya geliyoruz dedi. Burasını kendi evimiz, yuvamız olarak görüyoruz dedi. Benim de hayalimdeki hedefimdeki Bahadır Erdoğdu'nun çalışma çerçevesi böyle olmalı diye düşündüğüm için dedik ki 'biz burada ne gerekli gözüküyorsa yapalım'. Çok değerli hocalarımız var yaklaşık 4 bin 200, 4 bin 300 metrekare kapalı alanımız var. Bir o kadar da açık alanımız var. Neredeyse Avrupa'nın en büyük rehabilitasyon merkezlerinden bir tanesinden hizmet alıyorsunuz." dedi.

"Bize düşen bu engelleri ortadan kaldırabilmektir"

Başkan Kılıç, "Pandemi koşullarında engelli kardeşlerimize hizmet götürmek kolay olmuyor takdir edersiniz ki sizler de zorlanıyorsunuz. Ama biz elimizden geldiğince bu süreç içerisinde deneyimli kadromuzla size hizmetin en iyisini verme noktasında çalışmalarımızı sürdürdük. Sadece orayla da bağlı kalmadık. Üreten engelliler merkezimiz var. Yaklaşık 200 metrekarelik bir alanda engelli kardeşlerimiz ufak tefek işler yaparak, kolye, boncuk, sabun, ev işleri yapıyorlar. Ufak tefek paralar kazandıklarında bu gençlerimizin mutlu olduğunu görüyorum. Çünkü biz toplumda şöyle bakıyoruz; eğer engelliyse acıma duygusuyla bakıyoruz. Acıma duygusu bir zaman sonra biter. Ama engelliyi engelli olarak kabul edip, onun önündeki engelleri ortadan kaldırdığımızda çok güzel şeyler yapmış olacağız. Çünkü bu kardeşlerimizin önüne ya yasalarımız ya yöneticilerimiz engel koyuyor. Dolayısıyla bize düşen bu engelleri ortadan kaldırabilmektir." diye konuştu. - İSTANBUL

Bahadır Erdoğdu, Rehabilitasyon, Maltepe, Engelli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Maltepe'de engelli bireyler kahvaltıda bir araya geldi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sergen Yalçın'ın veda konuşmasında futbolcular gözyaşlarına güçlükle hakim oldu 22:59 Sergen Yalçın'ın veda konuşmasında futbolcular gözyaşlarına güçlükle hakim oldu
Merkez Bankası'nın üçüncü dolar müdahalesinin miktarı kesinleşti 21:36 Merkez Bankası'nın üçüncü dolar müdahalesinin miktarı kesinleşti Bahçeli'den, Bakan Soylu'ya 18:36 Bahçeli'den, Bakan Soylu'ya "Çakal" diyen CHP'li Özgür Özel'e sert tepki: Soysuzluk ve terör sevici CHP'li Engin Altay'dan açıklamalar: HDP içinde PKK ile ilişkili insanlar olabilir, partiyi terörist yapmaz 17:53 CHP'li Engin Altay'dan açıklamalar: HDP içinde PKK ile ilişkili insanlar olabilir, partiyi terörist yapmaz Dünyada gündem olan araştırma! Kan grubu A ve B olanların koronavirüse yakalanma riski çok daha fazla 16:31 Dünyada gündem olan araştırma! Kan grubu A ve B olanların koronavirüse yakalanma riski çok daha fazla Eşinin askerlik arkadaşıyla kaçan kadın konuştu: O yanımdaysa sürünmeye hazırım 15:34 Eşinin askerlik arkadaşıyla kaçan kadın konuştu: O yanımdaysa sürünmeye hazırım Emekli fotoğrafçı 'ölümsüzlük mantarı' buldu 13:08 Emekli fotoğrafçı 'ölümsüzlük mantarı' buldu Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin 13:04 Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin "kırmızı çizgi"li rakam vurgusu: 4 bin lira

Son Dakika Haberleri
00:48 TBMM Başkanvekili Celal Adan'ı vekillerin tartışması çıldırttı: Çıkın dışarı, zemin müsait
00:38 Mehmet Metiner acı haberi canlı yayında verdi
00:37 Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid iddiası ses getirdi
00:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını yere atarak hakaret eden kişi gözaltına alındı
23:49 Andre Villas-Boas Beşiktaş'ın teklifini reddetti
23:48 Avrupa Ligi'nde grup etabının en iyi 11'inde bizden de iki isim var
23:28 2 günde 20 terörist etkisiz hale getirildi
23:14 Lübnan'da Filistinli mültecilerin bulunduğu kampın yakınlarında patlama yaşandı
23:14 Fenerbahçe, Henry Onyekuru için harekete geçti
22:59 Bakan Gül, Meclis kürsüsünden açıkladı: Mahkemeye gitmeden tazminat hakkı geliyor
Mehmet Metiner acı haberi canlı yayında verdi Mehmet Metiner acı haberi canlı yayında verdi         
00:38
Teknik Direktör Brendan Rogers'ın Konferans Ligi'nden haberi yok Teknik Direktör Brendan Rogers'ın Konferans Ligi'nden haberi yok         
22:09
İzmir'de 7 lise öğrencisini taciz ettiği öne sürülen öğretmen görevden alındı İzmir'de 7 lise öğrencisini taciz ettiği öne sürülen öğretmen görevden alındı         
18:42
Çiftçi, tarlasını sürerken heykel parçaları bulup müzeye teslim etti! Hangi döneme ait oldukları henüz bilinmiyor Çiftçi, tarlasını sürerken heykel parçaları bulup müzeye teslim etti! Hangi döneme ait oldukları henüz bilinmiyor         
17:55
Çanakkale'de Ali Babacan'a protesto: Hakkımı helal etmiyorum Çanakkale'de Ali Babacan'a protesto: Hakkımı helal etmiyorum         
17:13
Dolar ve Euro'dan sonra en çok kazandıran yatırım aracı otomobil oldu Dolar ve Euro'dan sonra en çok kazandıran yatırım aracı otomobil oldu         
16:05
Şaşkınlık yaratan kurnazlık: Hacizli araçların parçalarını söküp 'şüpheli' olarak ihbar ediyorlar Şaşkınlık yaratan kurnazlık: Hacizli araçların parçalarını söküp 'şüpheli' olarak ihbar ediyorlar         
14:58
Orman yakarken suçüstü yakalanmıştı! Isınmak için yaktığını söyledi Orman yakarken suçüstü yakalanmıştı! Isınmak için yaktığını söyledi         
13:06
Türkiye'deki mülteci sayısını açıklayan Erdoğan'dan tüm dünyaya mesaj: Türkiye yeni bir yükü kaldıramaz Türkiye'deki mülteci sayısını açıklayan Erdoğan'dan tüm dünyaya mesaj: Türkiye yeni bir yükü kaldıramaz         
12:21
Tatyana Bakalchuk hamilelik izninde kurduğu e-ticaret platformuyla zenginler listesinde zirveye tırmanıyor Tatyana Bakalchuk hamilelik izninde kurduğu e-ticaret platformuyla zenginler listesinde zirveye tırmanıyor         
11:31
İhaleden araba aldı muayeneye götürdüğünde dünyası başına yıkıldı İhaleden araba aldı muayeneye götürdüğünde dünyası başına yıkıldı         
11:13
TİSK ilk defa asgari ücret zammı için rakam verdi: 3.500 TL'nin üzerine çıkmak için çalışıyoruz TİSK ilk defa asgari ücret zammı için rakam verdi: 3.500 TL'nin üzerine çıkmak için çalışıyoruz         
11:10
Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, Melis Sezen'in sözlerini tiye aldı: Mikrofonu tutuyorum çünkü elimde Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, Melis Sezen'in sözlerini tiye aldı: Mikrofonu tutuyorum çünkü elimde         
11:02
Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırı! Alkolün dozunu kaçıran hayranı yaptı Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırı! Alkolün dozunu kaçıran hayranı yaptı         
09:53
Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı         
09:36
Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı         
08:50
5 ülke, Kafkasya'da istikrar ve barışın sağlanması için bir araya geliyor 5 ülke, Kafkasya'da istikrar ve barışın sağlanması için bir araya geliyor         
07:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2021 01:21:53. #1.13#
SON DAKİKA: Maltepe'de engelli bireyler kahvaltıda bir araya geldi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement