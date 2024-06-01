Mamak Belediyesi, Engel Tanımayan Çocuklar Projesi Gezisine Ev Sahipliği Yaptı

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Mamak Belediyesi, "100 Çocuk, 100 Eser, 1 Belgesel: Engel Tanımayan Çocuklar" projesi gezisine ev sahipliği yaptı.

Mamak Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada gezi, Ankara Valiliği, Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İstanbul Nişantaşı Üniversitesi ve Küresel Girişimci Engelliler Derneği iş birliğiyle gerçekleşti. "100 Çocuk, 100 Eser, 1 Belgesel: Engel Tanımayan Çocuklar" projesi kapsamında düzenlenen Ankara turunda depremzede ve engelli çocuklar, Mamak Belediyesi Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi'ni ziyaret etti.

Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin'in katılımıyla gerçekleşen gezide depremzede ve engelli çocuklar, bilim merkezini gezdi. Gezegen evi, hava durumu stüdyosu, yapay uydular, panoramik asansörler, Güneş sistemi sergisi, Ay'a iniş simülatörü, uzay bisikleti, gök taşları konsepti ve denge tüneline dokunan çocuklar, bilimi keşfetti.

"Ali Kuşçu Bilim Merkezi uzay meraklılarının uğrak mekanıdır"

Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi'ni ziyarete gelen çocukları ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Şahin, "Farklı yerlerden kalkıp geldiniz, belki hepiniz Mamak ilçesinin adını bile duymadınız. Mamak, Ankara'nın 4. büyük ilçesi ve gelişmeye yönelik büyük bir potansiyel taşıyan bir ilçe. İçinde bulunduğumuz Ali Kuşçu Bilim Merkezi, yurt içinden ve yurt dışından uzay meraklılarının uğrak mekanıdır. Sizleri burada ağırlamak bizim için onurdur çünkü sizler bizim geleceğimizsiniz" diye konuştu.

Şahin, yaz döneminde Ali Kuşçu Bilim Merkezi'nde Robotik Kodlama ve Dijital Sanat kursu atölyeleri düzenleyeceklerini ve Mamak Belediyesi olarak engelsiz eğitimin ve bilimin destekçisi olduklarını belirtti. "100 Çocuk, 100 Eser, 1 Belgesel Projesi" çalışmalarını da takdir ettiğini ifade eden Şahin, projeye emek veren tüm yetkililere teşekkürlerini iletti. - ANKARA