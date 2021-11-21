Mamak'ta çocuklarla zumba dansı - Son Dakika

Mamak Belediyesi, çocuklarla zumba dansı etkinliği başlattı. Hafta içi ve hafta sonu olmak üzere iki farklı grupta gerçekleşen zumba dansı dersleri, çocukların düzenli hareket ve egzersiz yapmalarını sağlıyor.

Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda, Salı-Perşembe ve Cumartesi-Pazar günleri gerçekleşen zumba dersine 4-11 yaş arası çocuklar katılabiliyor. Düzenli hareket ve egzersizin çocukların, sağlıklı gelişimini olumlu yönde etkilediğini belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın sağlığını önemsiyoruz. Başlattığımız zumba dansı etkinliği ile çocuklarımız hem eğleniyor hem de sporla buluşuyorlar" dedi.

"Çocuklarımızı eğlendirerek spor bilincini aşılıyoruz"

Gelecek nesillerin sağlıklı bireyler olmaları ve çocuklara spor bilincini aşılamak adına sportif faaliyetlere önem verdiklerini aktaran Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Teknolojik araçlar çocuklarımızın hareketsiz kalmalarına yol açıyor. Zumba etkinliğiyle çocuklarımızın görsel hafızasını kuvvetlendirip, kas gelişimini destekliyoruz. En önemlisi de çocuklarımızı eğlendirerek ve mutlu ederek egzersiz yapmalarını sağlıyoruz" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA