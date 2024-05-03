Manavgat Belediye Başkanı Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Şen'in Ailesini Ziyaret Etti - Son Dakika
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Manavgat Belediye Başkanı Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Şen'in Ailesini Ziyaret Etti

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Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Şırnak'ın Kayaboyun Köyü'nde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Şen'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Ziyarette Manavgat Belediyesi Güreş Kulübü adına yarışan pehlivanlar da yer aldı. Başkan Kara, şehidin babası İsmail Şen ile sohbet ederek acısını paylaştı ve şehitliklerini kutsal olarak nitelendirdi.

03.05.2024 09:14  Güncelleme: 09:21
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(ANTALYA) - Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Şırnak'ın Kayaboyun Köyü'nde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Şen'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Başkan Kara'ya ziyaretinde Manavgat Belediyesi Güreş Kulübü adına yarışan pehlivanlar da eşlik etti.

Başkan Nefi Kara'nın taziye ziyaretinde pehlivanlarla birlikte belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri de hazır bulundu. Başkan Kara, Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Şen'in Manavgat'ın Çakış mahallesinde bulunan taziye evinde, şehidin Babası İsmail Şen ile sohbet ederek acısını paylaştı.

Başkan Kara, "Manavgat Belediyesi olarak milletimizin kutsal emaneti olan aziz şehidimiz Mustafa Şen kardeşimizin ailesinin her daim yanındayız. Bu vatan topraklarında canlarını ve kanlarını vererek huzur içerisinde yaşamımızı sağlayan tüm şehit ve gazilerimiz bizim için kutsaldır. Mustafa kardeşimiz, inşallah Peygamber Efendimize komşu olacaktır" dedi.

Manavgat Belediye Başkanı Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Şen\'in Ailesini Ziyaret Etti
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Manavgat Belediye Başkanı Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Şen'in Ailesini Ziyaret Etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manavgat Belediye Başkanı Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Şen'in Ailesini Ziyaret Etti - Son Dakika
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