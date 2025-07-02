Manavgat Belediyesi Engelsiz Hizmet Komisyonu 2025 Yılı Toplantısını Gerçekleştirdi

Manavgat Belediyesi Engelsiz Hizmet Komisyonu, 2025 yılının ilk toplantısını Manavgat Engelliler Derneği Sosyal Yaşam Alanı'nda gerçekleştirdi. Toplantıda komisyon başkan ve başkan yardımcısı seçimi ve görev dağılımı yapılarak, yıl boyunca yürütülecek çalışmaların planlaması adına kararlar alındı.

Komisyon üyesi İbrahim Güzel'in açılışını yaptığı toplantıda, yeterli çoğunluğun sağlandığı tespit edildi. Yapılan oylamalar sonucunda Engelsiz Hizmet Komisyonu Başkanlığı, Başkan Yardımcılığı ve raportörlüğü görevine seçilecek isimler belirlendi.

Engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmak, sosyal hayata tam ve eşit katılımlarını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Engelsiz Hizmet Komisyonu'nun tüm bireyler için erişilebilir, kapsayıcı ve sürdürülebilir hizmet politikaları üretmeye devam edeceği belirtildi. - ANTALYA