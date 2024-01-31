Manavgat Belediyesi, Tarım Üreticilerine Destek Olmak İçin Soğuk Hava Deposu İnşaatına Başladı

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Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, ilçedeki tarım üreticilerine destek olmak amacıyla söz verdiği Soğuk Hava Deposu'nun yapımı için çalışmaları başlattı. Ürünlerin raf ömrünü uzatarak ilçe tarımına katkı sağlamak amacıyla Taşağıl Bölgesi'nde yapımına başlanan soğuk hava deposunun inşaatı, tüm hızıyla devam ediyor.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, tarım üreticilerine destek olmak amacıyla büyük bir projeyi daha hayata geçiriyor. Başkan Şükrü Sözen, Taşağıl Bölgesi'nde üreticilerin ürünlerine değer katacak Soğuk Hava Deposu'nun yapımı için çalışmaları başlattı. Soğuk hava deposuyla birlikte, tarlalarında ve bahçelerinde yetiştirdikleri ürünleri büyük bir heyecanla hasat eden üreticiler, ürünlerini aynı gün içerisinde soğuk hava deposuna ulaştırmanın avantajına sahip olacak. Soğuk Hava Deposu'nun Nisan ayında tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.

2 bin 360 metrekarelik alana 2 katlı olarak inşa edilen soğuk hava deposunda, 21 adet soğuk hava deposu, paketleme bölümü, idari birimler, ofisler, yemekhane ve otopark bulunuyor.

Taşağıl Muhtarı Ali Nail Arseven, Soğuk Hava Deposu çalışmalarını yerinde inceleyerek, bölgesine değer katması nedeniyle Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'e teşekkür etti.

"MANAVGAT, ÖNEMLİ TARIM BÖLGESİ"

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, "Manavgat, Türkiye'nin önemli tarım bölgelerinden birisidir. Bölgemiz tarımsal üretim ve ihracat konusunda Türkiye'nin taşıyıcı kolonlarından birisi konumuna geldi. Halkımız, narenciye ürünleri başta olmak üzere muz ve avokado gibi tropikal ürünlerde dahi bugün Türkiye'nin önemli bir üretim bölgesidir. Soğuk hava depomuzla birlikte üreticilerimizin gönül rahatlığıyla ürünlerini emanet edebileceği bir merkez oluşturuyoruz. Deponun faaliyete geçmesiyle üreticimizin emeği, değer kazanacak. Tesisimizi en kısa sürede tamamlayarak üreticilerimizin hizmetine açmayı planlıyoruz. Şimdiden Manavgat'ımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.