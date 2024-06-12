Manavgat Belediyesi Tazı Kanyonu'nun kullanım ihalesini kazandı

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(ANTALYA)- Köprülü Kanyon Milli Park'ı içerisinde yer alan Tazı Kanyonu'nun kullanım ihalesini, Manavgat Belediyesi kazandı.

Manavgat Belediyesi, doğal güzellikleri ve turistik potansiyeliyle dikkat çeken Tazı Kanyonu'nun kullanım hakkını kazandı. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'nde saat 14.00'te başlayan ihaleye, Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara katıldı.

Tazı Kanyonu'nu korumak için birlik çağrısı yapan Belediye, saat 11.00'de Manavgat Atatürk Kültür Merkezi önünden destek vermek isteyen vatandaşlar için otobüs kaldırdı. Muhtarlar, STK temsilcileri, oda başkanları ve yüzlerce vatandaş destek olmak için Antalya'ya gitti.

7 katılımcının olduğu ihalede, belgelerinde eksiklik ve hata olan 4 grup 'belge kontrol' bölümünde elendi. Kalan 3 katılımcı arasında 13 milyon 200 bin lira ile en yüksek teklifi veren belediye, Tazı Kanyonu'nun kullanım hakkını kazandı.

Doğal alanlar korunarak yöre halkına katkı sağlamak amaçlanıyor

Kazanılan ihaleyle birlikte Belediye, kanyonun kullanım hakkını elde ederek, yöredeki turizm faaliyetlerini çeşitlendirmeyi ve doğal alanların korunmasını sağlamayı hedefliyor.

Tazı Kanyonu, doğal yürüyüş parkurları, fotoğrafçılık ve doğa sporları gibi etkinliklerin yapıldığı bir alan olarak biliniyor. Belediye'nin kazandığı ihaleyle birlikte, kanyonun yöresel turizme olan katkısının artması ve doğal yaşamın korunması amaçlanıyor.

"Manavgatlıların yaşam alanına sahip çıktık"

Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, ihale sonucunun, tüm ilçe halkı için sevindirici olduğunu belirtti. Başkan Kara, "Tazı Kanyonumuzu Manavgatlılar olarak kurtardık. Tazı Kanyonumuzu bölge halkımızla beraber ilmek ilmek işleyeceğiz. Hem bölge halkının ekonomisini katkı sağlamak hem de aynı zamanda Manavgatlıların yaşam alanına sahip çıkmak için bu ihaleye girdik. Bizim için para söz konusu değildi. İhalede sonuna kadar mücadelemizi ettik. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.