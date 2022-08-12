Manavgat'ta, polisten dilenci ve dolandırıcılık uyarısı - Son Dakika
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Manavgat'ta, polisten dilenci ve dolandırıcılık uyarısı

12.08.2022 15:35
Manavgat'ta, polisten dilenci ve dolandırıcılık uyarısı

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, esnafı sahte para ve dolandırıcılığa karşı broşür dağıtarak bilgilendirirken, turistleri de aynı konularda uyardı.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, esnafı sahte para ve dolandırıcılığa karşı broşür dağıtarak bilgilendirirken, turistleri de aynı konularda uyardı.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri bir taraftan dağıttıkları broşürlerle esnaf ve vatandaşları sahte para ve dolandırıcılık konularında uyarırken, diğer taraftan Manavgat'ı ziyaret eden yerli ve yabancı misafirlerin dilenciler ve dolandırıcılar konusunda duyarlı davranmalarını istedi. Ekipler şüpheli bir durum karşısında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramaları konusunda bilgilendirmelerde bulundu. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Manavgat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Manavgat'ta, polisten dilenci ve dolandırıcılık uyarısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manavgat'ta, polisten dilenci ve dolandırıcılık uyarısı - Son Dakika
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