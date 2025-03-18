Manavgat'ta 18 Mart Çanakkale Zaferi coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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Manavgat'ta 18 Mart Çanakkale Zaferi coşkuyla kutlandı

Manavgat\'ta 18 Mart Çanakkale Zaferi coşkuyla kutlandı

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü Manavgat'ta resmi törenler ile kutlandı.

18.03.2025 17:01  Güncelleme: 17:08
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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü Manavgat'ta resmi törenler ile kutlandı. Manavgat Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başlayan anma programı, Atatürk Kültür Merkezi'nde devam etti.

Etkinlikler, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Törende, Cumhuriyet Meydanı'nda temsili olarak oluşturulan Çanakkale Şehitlik Anıtı büyük ilgi gördü. Manavgatlı şehitlerin isimlerinin yer aldığı temsili anıtın önünde şehitlerin ruhuna dualar edildi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenin ardından anma programı Atatürk Kültür Merkezi'nde devam etti. Burada düzenlenen etkinliklerde, öğrenciler tarafından hazırlanan şiirler okundu, tiyatro gösterileri sahnelendi.

"Çanakkale ruhu yaşıyor"

Günün anlam ve önemine dair açıklamada bulunan Manavgat Belediye Başkanı Op. Dr. Niyazi Nefi Kara, Çanakkale Zaferi'nin, Türk tarihinin dönüm noktalarından birisi olduğunu söyledi. Başkan Kara, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Çanakkale Zaferi, Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde neleri başarabileceğinin en büyük göstergelerinden birisidir. Bu zafer, vatanı uğruna canını feda eden kahramanlarımızın bizlere bıraktığı en değerli mirastır. Çanakkale ruhu, milletimizin birlik ve beraberlik duygusunu güçlendiren en önemli değerlerden biridir ve bizler bu ruhu yaşatmaya devam edeceğiz. Başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum."

Başkan Kara, gençlerin Çanakkale Zaferi'ni anlamasının ve tarih bilincine sahip olmasının önemine dikkat çekti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Manavgat'ta 18 Mart Çanakkale Zaferi coşkuyla kutlandı - Son Dakika

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