Manavgat'ta Motosiklet Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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Yerel

Manavgat'ta Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

11.06.2025 14:42
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Manavgat'ta motosikletin 3 tekerlekli motosiklete çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Manavgat'ta motosiklet kazası: 1 yaralı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat İlçesinde motosikletin aynı istikamette seyir halindeki 3 tekerlekli motosiklete arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza; Kasaplar Mahallesi Hasan Fehmi Boztepe Caddesi'nde meydana geldi. Adliye istikametinden gelip Manavgat Kaymakamlığı istikametine seyir halindeki Hulusi Kebeli'nin kullandığı 07 BZV 893 plakalı motosikletin, 8503 sokaktan Hasan Fehmi Boztepe Caddesi'ne çıkan Zeynep Ö.'nün kullandığı 07 CAV 249 plakalı 3 tekerlekli elektrikli motosiklete arkadan çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Hulusi K. 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Manavgat'ta Motosiklet Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika

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