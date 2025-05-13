Manavgat'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı

Manavgat'ta kamyonet ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

D-400 Karayolunda meydana gelen trafik kazasında Antalya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Berivan Y.'nin kullandığı 06 EYS 690 plakalı Hyundai marka araç, Çolaklı Kamp kavşağına geldiğinde aynı istikamette gitmekte olan Mehmet U.'nun kullandığı 34 AJA 995 plakalı Fiat marka kapalı kasa kamyonet ile çarpıştı. Kazada yaralanan ve 112 sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü Berivan Y.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.