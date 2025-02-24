Manavgat'ta Yangın Sonrası Esnafa Geçmiş Olsun Ziyareti - Son Dakika
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Manavgat'ta Yangın Sonrası Esnafa Geçmiş Olsun Ziyareti

Manavgat\'ta Yangın Sonrası Esnafa Geçmiş Olsun Ziyareti

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Sanayi Sitesi'nde çıkan yangın sonrası zarar gören esnafları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti ve gerekli desteklerinin sağlanacağını belirtti.

24.02.2025 17:03  Güncelleme: 17:05
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Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Manavgat Sanayi Sitesi'nde çıkan yangının ardından zarar gören esnafları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

22 Şubat'ı 23 Şubat'a bağlayan gece saat 00.45'te çıkan yangın, oto elektrik üzerine faaliyet gösteren bir iş yerinde başladı. Kısa sürede büyüyen yangın, yandaki lastikçi dükkanına da sıçradı. Yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ile Manavgat Belediyesi'ne bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri hızla müdahale etti.

Ekipler, kepçe ve arazöz desteğiyle yangının daha fazla yayılmasını engelleyerek kısa sürede kontrol altına aldı. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Öztürk, olay yerine gelerek esnafın durumunu yerinde inceledi ve mağdur olan esnafa moral vermek amacıyla geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyarette, Manavgat Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hasan Özcan da hazır bulundu.

Başkan Kara, yangın sonrası mağdur olan esnaflara destek vermek amacıyla belediye ekiplerinin seferber olduğunu belirterek, "Yangının başladığı andan itibaren tüm ekiplerimiz sahada büyük bir özveriyle çalıştı. Zarar gören esnaflarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, mağduriyetlerinin bir an önce giderilmesi için gerekli desteği sağlıyoruz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Manavgat'ta Yangın Sonrası Esnafa Geçmiş Olsun Ziyareti - Son Dakika

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