Manda Kaymağına Yoğun Talep - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Manda Kaymağına Yoğun Talep

Geniş Video İzle

Bozdoğan'da manda kaymağına yüksek talep var, ancak yeterli manda bulunmuyor.

03.04.2025 13:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kaymak talebi çok, yeterli manda yok

Bozdoğan'ın manda kaymağı ilgi görüyor

AYDIN - Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çiftlikte yetiştirilen ve bakımı zor olan mandaların sütünden elde edilen kaymak rağbet görüyor. Manda kaymağına talebin çok olduğunu ifade eden üretici besici Erdal Özkan, "Kaymak talebi çok ama yeterli manda yok" dedi.

Bozdoğan'ın Ziyaretli Mahallesindeki çiftlikte bakımı zor olan mandaların sütünden elde edilen kaymak, toptan kilosu bin TL'den satılıyor. Diğer hayvanlardan elde edilen süte göre, daha fazla kalsiyum ve protein içeren manda sütünden elde edilen kaymak eşsiz lezzetiyle rağbet görüyor. Mandaların bakımlarının da diğer büyükbaş hayvanlara göre zor olduğunu söyleyen 63 yaşındaki üretici Erdal Özkan, "Manda ilgi isteyen bir hayvan olduğu için şimdiki gençler de bu işten kaçıyor. Kokuyor deyip bakmıyorlar. Benim oğlanın da var mandaları ama biz talebi yetiştiremiyoruz. Talep çok. Elde ettiğimiz manda sütü bile Bozdoğan'da talepli. Şu anda perakendede kilosu bin 200 TL, toptanda ise bin TL. Ben 2006'dan bu yana hiçbir zaman kaymağımı yetiştirdiğim günü bilmiyorum. Yetişmedi, yok satıyorum. Çünkü kaymağın özelliği var. Silaj yedirmem. Fazla yeşil yedirmem. Mandalar, devamlı su istiyor. Çünkü bir saat yiyecek yiyor, 4 saat suda yatıyor. Ama biz o imkanı da hazırladık. Yani kendi imkanlarımla havuzu besihanenin içine yaptım. Artık bu bölgede bu şekil bir şey yok. Ama şu anda yaşım da 63 olduğuna için hayvanların sayısını azalttım" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Bozdoğan, Ekonomi, Tarım, Yerel, Yaşam, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Yerel Manda Kaymağına Yoğun Talep - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Myanmar’a yardıma giden Türk ekip, 2 kişiyi enkazdan sağ çıkardı Myanmar'a yardıma giden Türk ekip, 2 kişiyi enkazdan sağ çıkardı
Paraya para demiyorlar: Kripto para zenginleri milyarderler listesine girdi Paraya para demiyorlar: Kripto para zenginleri milyarderler listesine girdi
TRT, Aybüke Pusat’ın ardından Boran Kuzum’la da yolları ayırdı TRT, Aybüke Pusat'ın ardından Boran Kuzum'la da yolları ayırdı
Mourinho’dan psikolojik üstünlük sorusuna bomba yanıt: Her zaman lider olan takımdadır Mourinho'dan psikolojik üstünlük sorusuna bomba yanıt: Her zaman lider olan takımdadır
Bodrum FK’yı uzatmalarda 3-2 yenen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı finale yükseldi Bodrum FK'yı uzatmalarda 3-2 yenen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi
Okan Buruk’tan Fenerbahçe derbisinin hakemi için dikkat çeken sözler: Düdüklerini takip edeceğiz Okan Buruk'tan Fenerbahçe derbisinin hakemi için dikkat çeken sözler: Düdüklerini takip edeceğiz
16 yaşındaki kızı vurup intihar etti 16 yaşındaki kızı vurup intihar etti
Milyonluk arabada ıslanmamak için şemsiye açtı Milyonluk arabada ıslanmamak için şemsiye açtı
Boykot çağrısı soruşturmasında fenomen doktor da gözaltına alındı Boykot çağrısı soruşturmasında fenomen doktor da gözaltına alındı
Boykot sonrası projelerden çekilen Abdülkadir Özkan: Pişmanım, milyon dolarlarım yandı Boykot sonrası projelerden çekilen Abdülkadir Özkan: Pişmanım, milyon dolarlarım yandı
Bir ilçe diken üstünde Yedikleri yemek hastanelik etti, 2 kişi yoğun bakımda Bir ilçe diken üstünde! Yedikleri yemek hastanelik etti, 2 kişi yoğun bakımda

14:25 Boykot çağrısı soruşturmasında fenomen doktor da gözaltına alındı Boykot çağrısı soruşturmasında fenomen doktor da gözaltına alındı
13:44 Boykot sonrası projelerden çekilen Abdülkadir Özkan: Pişmanım, milyon dolarlarım yandı Boykot sonrası projelerden çekilen Abdülkadir Özkan: Pişmanım, milyon dolarlarım yandı
13:25 Bir ilçe diken üstünde Yedikleri yemek hastanelik etti, 2 kişi yoğun bakımda Bir ilçe diken üstünde! Yedikleri yemek hastanelik etti, 2 kişi yoğun bakımda
13:17 Kılıçdaroğlu tartışmalara noktayı koydu: Kurultayda aday değilim Kılıçdaroğlu tartışmalara noktayı koydu: Kurultayda aday değilim
10:47 ABD Başkanı Trump’ın gümrük vergileri listesinde Rusya yer almıyor ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergileri listesinde Rusya yer almıyor
21:29 Hakemi VAR uyardı İşte Galatasaray’ın Fenerbahçe derbisinde kazandığı penaltı Hakemi VAR uyardı! İşte Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisinde kazandığı penaltı
21:01 Kadıköy’de Icardi ve Okan Buruk’a olay gönderme Kadıköy'de Icardi ve Okan Buruk'a olay gönderme
20:56 Milyonluk arabada ıslanmamak için şemsiye açtı Milyonluk arabada ıslanmamak için şemsiye açtı
20:43 16 yaşındaki kızı vurup intihar etti 16 yaşındaki kızı vurup intihar etti
20:39 Okan Buruk’tan Fenerbahçe derbisinin hakemi için dikkat çeken sözler: Düdüklerini takip edeceğiz Okan Buruk'tan Fenerbahçe derbisinin hakemi için dikkat çeken sözler: Düdüklerini takip edeceğiz
20:28 Bodrum FK’yı uzatmalarda 3-2 yenen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı finale yükseldi Bodrum FK'yı uzatmalarda 3-2 yenen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi
20:16 Mourinho’dan psikolojik üstünlük sorusuna bomba yanıt: Her zaman lider olan takımdadır Mourinho'dan psikolojik üstünlük sorusuna bomba yanıt: Her zaman lider olan takımdadır
20:11 TRT, Aybüke Pusat’ın ardından Boran Kuzum’la da yolları ayırdı TRT, Aybüke Pusat'ın ardından Boran Kuzum'la da yolları ayırdı
20:07 Paraya para demiyorlar: Kripto para zenginleri milyarderler listesine girdi Paraya para demiyorlar: Kripto para zenginleri milyarderler listesine girdi
19:56 Myanmar’a yardıma giden Türk ekip, 2 kişiyi enkazdan sağ çıkardı Myanmar'a yardıma giden Türk ekip, 2 kişiyi enkazdan sağ çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2025 15:12:04. #7.13#
SON DAKİKA: Manda Kaymağına Yoğun Talep - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement