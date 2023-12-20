 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Mandalina Üreticisi Ürünlerinin Dalda Kalmasından Şikayetçi - Son Dakika
Üye Girişi

Mandalina Üreticisi Ürünlerinin Dalda Kalmasından Şikayetçi

Hatay'ın Erzin ilçesinde mandalina üreticiliği yapan Barış Susal, ürünlerinin dalda kaldığını ve toplatılması gerektiğini belirterek, işçi maliyetinin 200 bin lira olduğunu söyledi. Susal, ürünlerini 10 kuruşa dahi satamadığını ifade etti.

Mandalina Üreticisi Ürünlerinin Dalda Kalmasından Şikayetçi
20.12.2023 - 17:41,
Abone Ol

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Hatay'ın Erzin ilçesi Yeşiltepe köyünde mandalina üreticiliği yapan Barış Susal, ürünlerinin dalda kaldığını belirterek, "Bunun toplatılması gerekiyor. Dökülmesi gerekiyor bunun için bile benim 200 bin lira işçi param gidiyor. 2 bin kök ağacım var benim burada. Para etmiyor ben 10 kuruşa satamıyorum kilosunu, 10 kuruşa" dedi.

Hatay'ın Erzin ilçesine bağlı Yeşiltepe köyünde 24 yıldır mandalina üreticiliği yapan Barış Susal, 65 dönümlük bahçesinde ürünlerin dalda kaldığını ifade etti. Susal, şunları söyledi:

"TOPLATMA MALİYETİM BİLE 200 BİN LİRA TUTACAK"

"Burası Hatay'ın Erzin ilçesi. Gördüğünüz gibi narenciye bahçesi. Ben buraya emek ettim 800 bin lira para harcadım, durum bu. Bu narenciye piyasası bu yıl böyle olmamış olsa 2- 2.5 milyon lira bir kazanç elde edecektik, emeğimizin karşılığını alacaktık. Şu an ben 2 bin kök portakal ağacını 100 bin liraya vermeye razıyım ama onu bile veremiyorum. Aksine ben şu an narenciye bahçesini toplatmak istesem öylesine dağıtmak istesem işçi tutsam 200 bin lira param gidecek benim çünkü bu bahçede kalırsa bu dalında kalırsa ağaca zarar verecek, seneye tutmayacak. Bunun toplatılması gerekiyor. Dökülmesi gerekiyor bunun için bile benim 200 bin lira işçi param gidiyor. 2 bin kök ağacım var benim burada. Para etmiyor ben 10 kuruşa satamıyorum kilosunu, 10 kuruşa."

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Erzin, Hatay, Tarım, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mandalina Üreticisi Ürünlerinin Dalda Kalmasından Şikayetçi - Son Dakika


17:32
Aldı, döndü, vurdu! Fenerbahçe'nin yıldızından şahane gol Aldı, döndü, vurdu! Fenerbahçe'nin yıldızından şahane gol
17:16
Metafizik Uzmanı Beytullah Şentürk, Büyücülere Karşı Savaşını Anlattı: Annemi Büyü Öldürdü Metafizik Uzmanı Beytullah Şentürk, Büyücülere Karşı Savaşını Anlattı: Annemi Büyü Öldürdü
17:07
Ameliyat değil cinayet! 5 yıl önce bağırsağında iğne ucu unutulan genç kadın yaşamını yitirdi Ameliyat değil cinayet! 5 yıl önce bağırsağında iğne ucu unutulan genç kadın yaşamını yitirdi
16:38
Canlı anlatım! Mücadelede art arda goller Canlı anlatım! Mücadelede art arda goller
16:35
9 yaşındaki öz kızına cinsel istismarda bulunan baba 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı 9 yaşındaki öz kızına cinsel istismarda bulunan baba 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı
16:35
Bursaspor-Diyarbekirspor maçında kavga! Tekmeler ve kartlar havada uçuştu Bursaspor-Diyarbekirspor maçında kavga! Tekmeler ve kartlar havada uçuştu
16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kültür sanat üretiminde arzu edilen seviyede değilsek bunu tartışmak zorundayız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kültür sanat üretiminde arzu edilen seviyede değilsek bunu tartışmak zorundayız
16:14
Kahvaltıda çayı geç hazırlayan karısını bıçaklayarak öldürdü Kahvaltıda çayı geç hazırlayan karısını bıçaklayarak öldürdü

Son Dakika
17:32 Aldı, döndü, vurdu! Fenerbahçe'nin yıldızından şahane gol
17:16 Metafizik Uzmanı Beytullah Şentürk, Büyücülere Karşı Savaşını Anlattı: Annemi Büyü Öldürdü
17:07 Ameliyat değil cinayet! 5 yıl önce bağırsağında iğne ucu unutulan genç kadın yaşamını yitirdi
16:38 Canlı anlatım! Mücadelede art arda goller
16:35 9 yaşındaki öz kızına cinsel istismarda bulunan baba 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı
16:35 Bursaspor-Diyarbekirspor maçında kavga! Tekmeler ve kartlar havada uçuştu
16:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kültür sanat üretiminde arzu edilen seviyede değilsek bunu tartışmak zorundayız
16:14 Kahvaltıda çayı geç hazırlayan karısını bıçaklayarak öldürdü
15:54 Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan 250 baz puanlık artış bekliyor
15:49 Erdoğan adaylık için vekillere kapıyı kapattı, Kurum ve Karaismailoğlu'nun isimleri rafa kalktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2023 18:19:51. #1.13#
SON DAKİKA: Mandalina Üreticisi Ürünlerinin Dalda Kalmasından Şikayetçi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement