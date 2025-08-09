Manevi Destek Hastalara Moral Sağlıyor

Bozüyük Devlet Hastanesi bünyesinde hizmet veren Manevi Destek Birimi, tedavi sürecinde olan hasta ve hasta yakınlarına moral ve motivasyon sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan protokol doğrultusunda görev yapan manevi destek personelleri, hastalarla birebir görüşmeler yaparak inanç temelli rehberlik hizmeti sunuyor. Tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak yürütülen bu hizmetler, kişisel inançlara saygı çerçevesinde veriliyor. Bozüyük Devlet Hastanesi Manevi Destek Uzmanı Mustafa Kart'ın yaptığı açıklamada, "Sadece fiziksel değil, ruhsal ve manevi yönden de hastaların desteklenmesinin tedavi sürecine olumlu katkılar sunduğu düşünüyoruz. Ayrıca, manevi destek biriminin varlığı hasta ve yakınları tarafından memnuniyetlekarşılanıyor" dedi. - BİLECİK